Con un doblete de Jean Pool Trochez y anotaciones de Jason Prendas, Richard González, Anthony López y Wandrew Silva, Jicaral Sercoba goleó 6-0 a Pitbulls SB y se convirtió en el primer finalista del Torneo de Apertura 2026 de la Liga de Ascenso.

El juego tuvo un claro dominador, fue el cuadro dirigido por Minor Díaz y el marcador así lo refleja. De hecho, en la transmisión de TD Más, el narrador Juan Carlos Solano y el comentarista Rándall Vargas fueron tajantes en que el juego estaba incluso para que acabara con más goles de la cuenta.

Si un equipo sabe sacar provecho de su casa en la Segunda División, es Jicaral, recordando que el partido de ida de esta serie quedó 0-0.

Pero en la Península, los de casa montaron una verdadera fiesta de goles. Ahora, Jicaral queda a la espera de conocer esta tarde el nombre de su rival, pues el pulso entre Grecia y Sarchí será a las 4 p. m. de este domingo y la serie se encuentra 1-2, a favor de los griegos.

Lo que ya es un hecho es que Jicaral cerrará la final del Torneo de Apertura en su casa, el 13 de diciembre a las 11 a. m.

El futbolista Esteban Ramírez fue el primero en brindar declaraciones en la transmisión de TD Más y lamentó la caída de su equipo, Pitbulls. Sin embargo, que todo pasó poco a poco.

“Si yo le digo a usted que nos pasaron por encima y que venimos aquí a hacer nada, eso es como el análisis general que ustedes pueden hacer desde afuera. Desde adentro, el primer minuto me cobran un saque de banda 20 metros por delante de donde fue y cambia la forma de cobrarlo, porque va hacia el frente y meten un gol”, apuntó Esteban Ramírez.

Confesó que el plan era tratar de aguantar el empate lo más que pudieran y que lo que describió destrozó el planteamiento.

“Después, claro que hay errores individuales y puntuales nuestros que arruinan el resto del plan, pero empezar de esa forma es imposible. Ya empezar 1-0 con estos climas y con un planteamiento que se viene al suelo desde la primer jugada, ya todo cambia”, citó.

Además, cree que en esa acción hubo un error arbitral, pero que el resultado en sí, no tienen forma de justificarlo, con fallos puntuales, “pero empezar así fue terrible, con esa situación”.

Por parte de Jicaral Sercoba, quien habló en la zona flash fue el futbolista Jason Prendas. Según él, la clave de la victoria y el pase a la final estuvo en el trabajo.

“Es una temporada de mucho trabajo y salimos con la convicción de sacar el resultado en casa”, citó Jason Prendas, a quien el periodista Luis Enrique Bolaños le preguntó que si son los favoritos para ganar la final del Torneo de Apertura.

“Desde el inicio del torneo, asumimos el rol de favoritos y trabajamos para eso”, comentó el futbolista.