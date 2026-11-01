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Puro Deporte

Javier Delagdo confirma el objetivo de Alajuelense más allá del liderato

Javier Delgado, asistente técnico de Alajuelense, confirmó el objetivo del club previo al Clásico ante Saprissa

Saprissa vs. Alajuelense
Javier Delgado atendió a los medios mientras los equipos calentaban previo al Clásico en el Ricardo Saprissa. Rafael Pacheco Granados
Alejandro Cerdas

Previo al partido al Clásico Nacional, Javier Delgado, asistente técnico de Alajuelense, habló en entrevista con FUTV y reveló cuál es el objetivo de los manudos para lo que resta de torneo.

Delgado aseguró que los rojinegros están enfocados en clasificar antes que en luchar el primer lugar, pero que esperan complicar a los demás clubes que están en la zona alta.

“Nosotros no solo estamos viendo hacia el primer lugar, tenemos que ver también cómo asegurar clasificación. Después de sacar un buen resultado, que esa es nuestra pretensión aquí, poner en problemas a los demás equipos, como nosotros hemos estado remando fuerte para buscar, primero estar entre los cuatro, segundo, en esta ocasión, escalar posiciones”, afirmó el asistente manudo.