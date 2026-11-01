Javier Delagdo confirma el objetivo de Alajuelense más allá del liderato

Previo al partido al Clásico Nacional, Javier Delgado, asistente técnico de Alajuelense, habló en entrevista con FUTV y reveló cuál es el objetivo de los manudos para lo que resta de torneo.

Delgado aseguró que los rojinegros están enfocados en clasificar antes que en luchar el primer lugar, pero que esperan complicar a los demás clubes que están en la zona alta.

“Nosotros no solo estamos viendo hacia el primer lugar, tenemos que ver también cómo asegurar clasificación. Después de sacar un buen resultado, que esa es nuestra pretensión aquí, poner en problemas a los demás equipos, como nosotros hemos estado remando fuerte para buscar, primero estar entre los cuatro, segundo, en esta ocasión, escalar posiciones”, afirmó el asistente manudo.

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