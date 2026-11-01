Javier Delagdo confirma el objetivo de Alajuelense más allá del liderato

Previo al partido al Clásico Nacional, Javier Delgado, asistente técnico de Alajuelense, habló en entrevista con FUTV y reveló cuál es el objetivo de los manudos para lo que resta de torneo.
Delgado aseguró que los rojinegros están enfocados en clasificar antes que en luchar el primer lugar, pero que esperan complicar a los demás clubes que están en la zona alta.
“Nosotros no solo estamos viendo hacia el primer lugar, tenemos que ver también cómo asegurar clasificación. Después de sacar un buen resultado, que esa es nuestra pretensión aquí, poner en problemas a los demás equipos, como nosotros hemos estado remando fuerte para buscar, primero estar entre los cuatro, segundo, en esta ocasión, escalar posiciones”, afirmó el asistente manudo.
Sobre el partido en sí, Delgado aseguró que todos los encuentros que han tenido son finales y que un club como Alajuelense debe acostumbrarse a la presión y exigencia.
“Es una final cómo todas las que hemos tenido anteriormente y vamos a seguir teniendo en este cierre de campeonato. Sin dejar de poner la vista también en la final de la Copa Centroamericana, entonces esta es la parte que un club como Liga Deportiva Alajuelense tiene que entender, tiene que estar habituado a este tipo de presiones, a este tipo de situaciones. Aquí también, prácticamente nos estamos jugando, no solo tratar siempre de clasificar, sino también el primer lugar”, mencionó.
Finalmente, dijo que, aunque existe poco tiempo de trabajo entre un partido y otro, Óscar Ramírez y los jugadores se entienden de forma adecuada.
“Creo que Óscar tiene todo eso controlado, Óscar conoce muy bien al grupo, ellos entienden muy bien el trabajo, entienden las exigencias. Hemos ido de menos a más, ha sido difícil, porque hay muy poco tiempo de trabajo entre partido y partido, pero nos la hemos ingeniado”, aseguró.