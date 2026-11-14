Jamaica vs. México: A qué hora y cómo ver este partido en territorio mexicano y en Centroamérica

Jamaica y México se enfrentan este sábado 14 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. ¿Cómo verlo en territorio mexicano? ¿Podrá verse en Costa Rica?

El juego será en Kingston, a las 7 p. m. (hora de México y Costa Rica). En Centroamérica, este juego será transmitido en exclusiva por el canal Fox+.

Mientras que en territorio mexicano, el partido estará disponible en Claro Sports, ViX Premium, Canal 5, Amazon Prime Video y Azteca 7.

Será la segunda Fecha FIFA de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. Sin embargo, representará su primer partido oficial al frente del Tri.

En la búsqueda de un urgido triunfo, especialmente porque en la pasada Fecha FIFA firmó un saldo negativo de dos empates y dos derrotas en cuatro duelos amistosos, laSelección Mexicana luchará por avanzar al Final Four de la Liga de Naciones, que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos.

Para cerrar el año mundialista, la Selección Mexicana disputará el próximo martes, 17 de noviembre, el partido de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf en el Estadio BBVA (Monterrey), recinto que fue una de las tres sedes mexicanas de la pasada Copa del Mundo de 2026.

Este será el primer partido que la Selección Mexicana jugará en el hogar de los Rayados, después de que el inmueble recibió cuatro compromisos mundialistas a mitad de año. El encuentro marcará el regreso del combinado nacional a Nuevo León tras ocho años de ausencia.

Cabe recordar que el Estadio Banorte (Estadio Azteca) estará ocupado por el partido de la NFL que se jugará en la Ciudad de México.

Partidos del fin de semana en Nations League