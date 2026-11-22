A solo una fecha de despedirse del Apertura 2026, Jafet Soto, técnico y presidente de Herediano, dejó claro su malestar por la derrota y el mal torneo del equipo.

Herediano visitó el sábado anterior a Puntarenas y se regresó con una caída 2-1.

El técnico calificó el 2026 como un “rotundo fracaso” y pidió una revisión profunda que incluya a jugadores, entrenadores y dirigentes, empezando por él mismo.

El golpe no solo lo llevó a señalar los errores que permitieron la remontada porteña. También cuestionó la planificación, la preparación del equipo y decisiones que, a su juicio, ayudan a explicar lo vivido durante la temporada.

“Yo creo que nuestra afición no se merece esto, no se merece esta temporada, no se merece a veces alguna falta de actitud de parte nuestra, de parte de la misma directiva, de parte de los jugadores. Creo que aquí perdemos todos”, expresó Soto en conferencia de prensa, luego del encuentro.

El entrenador recordó que las responsabilidades no pueden repartirse únicamente cuando llegan los triunfos. Para él, la evaluación debe alcanzar a todos los involucrados en el funcionamiento del club.

“Cuando levantamos el trofeo, pues todos quieren una medalla, todos quieren salir en la foto, todos quieren salir en la tarima”, manifestó Jafet, quien insistió en que el análisis no puede limitarse a los futbolistas.

Soto vinculó parte de la situación con decisiones tomadas durante el proceso de construcción del estadio. Aunque recordó que en ese periodo hubo logros, consideró que ahora el equipo paga las consecuencias de errores en el manejo deportivo.

“Entregamos el equipo en la parte deportiva, tal vez no se tomaron las mejores decisiones, no nos preparamos de la mejor forma”, señaló el técnico, quien advirtió que “nadie se puede bajar del barco”.

Para Jafet, antes de anunciar cambios es necesario establecer un diagnóstico. Por eso evitó dar una respuesta apresurada sobre las medidas que deben adoptarse y planteó revisar desde el trabajo de los entrenadores hasta la conformación del plantel.

El estratega describió el 2026 como “un completo fracaso” y “un rotundo fracaso”, y recalcó que el club no puede repetir los mismos errores en el próximo campeonato.

“También llega un momento en que hay que ceder, porque el embotamiento también no lo deja pensar a uno”, expresó Soto, quien consideró necesario que haya decisiones desde fuera y que se aproveche la experiencia de la junta directiva de Fuerza Herediana.

En cuanto al partido, el técnico lamentó que Herediano no sostuviera sus buenos momentos. Explicó que la falta de regularidad abarca lo físico, lo táctico, lo técnico y la toma de decisiones.

“Esos momentos llegan y se hacen bien y después todo eso lo hacemos cortado, no tenemos esa regularidad, comenzamos con los errores individuales, que es lo que nos ha costado los partidos”, afirmó.

Los florenses terminaron el primer tiempo con ventaja, pero no pudieron conservarla. Soto atribuyó el primer gol rival a una secuencia de malas decisiones tras un envío largo y el segundo a una entrega equivocada después de una anticipación.

Además, reconoció que su equipo careció de profundidad para presionar y cerrar el encuentro con fuerza. Sin embargo, su preocupación fue más allá de lo ocurrido en Puntarenas y alcanzó la preparación física del plantel.

“Hemos recibido 13 goles del minuto 60 en adelante”, advirtió Jafet, quien consideró que esa cifra obliga a revisar también el componente físico y no únicamente los errores puntuales.

En ese análisis, cuestionó el mes de vacaciones que se otorgó después del campeonato que terminó en mayo y recordó que luego hubo seis semanas de preparación. Según explicó, ese es el mismo tiempo disponible ahora antes del siguiente torneo.

Soto indicó que deberán valorar cuánto descanso conceder y cómo organizar el trabajo. También confirmó que ya han buscado jugadores determinantes para posiciones en las que, según su criterio, hicieron falta opciones durante la temporada.

El mensaje del entrenador fue que la revisión debe comenzar por él y extenderse a toda la estructura deportiva. Para Jafet, señalar cambios sin un diagnóstico sería irresponsable, pero repetir lo ocurrido tampoco es una opción.