Jafet Soto reaccionó a la derrota de Herediano y hasta la emprendió contra Marianela Araya

El Club Sport Herediano perdió 1-0 en su visita a Sporting y, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades, el camino se le complica más.

Pero quien no tira la toalla es Jafet Soto, quien en su conferencia de prensa la emprendió contra la árbitra Marianela Araya y afirmó: “Yo, como entrenador, no he ganado un solo partido con esta señora en la cancha”.

Según él, a veces es injusto el fútbol y afirmó que fue un partido muy parejo, en el que por momentos fueron mejores que Sporting.

“Nosotros con nuestro plan de juego creo que llegábamos en el primer tiempo donde teníamos que llegar; tal vez nos hacía falta presencia en el área para terminar mejor las jugadas o tomar mejores decisiones”, expresó Jafet Soto.

Añadió que en general fue un partido para terminar como tenía que finalizar, con opciones en los dos marcos.

“Y bueno, se definió por una jugada ahí, polémica, que hay que analizarla bien, porque hay que analizarla y para eso está la tecnología, pero en general creo que no hicimos un mal partido, aunque no lo suficiente como para ganar”.

- ¿Falló un poco el planteamiento y la formación de la planilla para este semestre?

- Obviamente, hay una responsabilidad a la hora de armar los equipos y se tomaron decisiones como siempre se toman; a veces son buenas, a veces son malas y eso depende de los resultados. No es lo mismo jugar con un nueve nominal que con un jugador que no está acostumbrado a jugar ahí.

- ¿Cómo está Fernando Lesme?

- Siento que opciones teníamos, y tuvimos la mala suerte de que Fernando se lesionara esta semana que pasó y no pudiera estar el día de hoy. Porque él venía siendo un referente importante en el área y de una forma distinta a nuestro ataque. Como planeamos el partido hoy, creo que le hubieran quedado un par de situaciones porque llegamos hasta línea de fondo, nuestros laterales eran profundos, desbordaban y recibían solos en los 16 metros del área, por lo que creo que nos faltó ese punch, aunque sí hay responsabilidades a la hora de armar el equipo”.

- ¿Para cuándo estará Fernando Lesme?

- Eso hay que verlo con el cuerpo médico. Yo espero que esté para el siguiente partido, pero también va a depender mucho de la evolución que tenga el jugador.

- ¿Qué tan difícil fue armar este partido y la planificación que lo llevó al límite sin delantero disponible hoy sin delantero?

- La verdad es que fuimos manejando muy bien el partido, pero me parece que al final, en los últimos 10 minutos, perdimos la intensidad que estábamos teniendo. Creo que Nick Bennette lo estaba haciendo muy bien y pensamos en irnos con todo encima de Sporting, con gente de experiencia, de mucho bagaje y con gente campeona, pero bajamos la intensidad en los últimos 10 minutos, les cedimos más terreno y dejamos de pelear. Tal vez por el mismo ritmo del partido tomamos malas decisiones. Por ejemplo, esta cancha es para que cualquier tiro libre vaya directo al área y jugamos rápido y regalamos un tiro libre.

”Ahí creo que tampoco Marianela nos midió igual en algunas jugadas. Obviamente, yo sé el tema personal que tiene conmigo y con todo lo que he dicho siempre de ella, pero no nos midió igual y lo puedo demostrar con cualquier persona o con cualquier árbitro; me puedo sentar y no es una excusa, pero ya lo he dicho varias veces y mejor lo digo hoy otra vez porque perdí.

”A veces, cuando uno gana, dice que saldrá a quejarse del arbitraje porque tiene argumentos, pero cuando uno pierde, a veces no. En este caso, ella nos midió diferente en muchas jugadas. Hasta pitó mal unas manos que pegan primero en el cuerpo y luego en la mano, y después tuvo que aplicar el reglamento y acomodarlo porque no eran manos.

“Me voy con esa sensación de un trabajo regular en el caso de ella; no para que me favorezca, sino porque siempre queda duda del trabajo que hace en contra del Herediano y en contra mío”.

- ¿Cómo van a trabajar después de este golpe? ¿Cree personalmente que se puede llegar a esa clasificación?

- El objetivo nuestro desde que tomé el equipo era mejorar en la tabla y tenemos que seguir mejorando. Viene un clásico contra Saprissa; veremos su partido y las consecuencias de un juego tan intenso y Saprissa tendrá otro partido muy intenso contra nosotros. De los cuatro partidos que nos quedan, tenemos tres en casa y tenemos que sumar todos los puntos posibles porque es la responsabilidad del Club Sport Herediano.

”Vamos a elegir a los mejores jugadores y a los que estén preparados para esta presión, para este partido y para los que quieran estar en la cancha para recibir a Saprissa. Nosotros, con ese espíritu de lucha que nos ha caracterizado, en Santa Bárbara tenemos que retomar el buscar los partidos”.