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Puro Deporte

Jafet Soto reaccionó a la derrota de Herediano y hasta la emprendió contra Marianela Araya

Jafet Soto habló de lo que pasó en el partido contra Sporting, del arbitraje y del próximo juego de Herediano contra Saprissa

Inauguración de Boulevar comercial y develación de placa de nuevo estadio Rosabal Cordero
Jafet Soto sabe que su equipo quedó obligado a responder en el partido del jueves contra Saprissa. Rafael Pacheco Granados

Fanny Tayver Marín y Alejandro Cerdas

El Club Sport Herediano perdió 1-0 en su visita a Sporting y, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades, el camino se le complica más.

Pero quien no tira la toalla es Jafet Soto, quien en su conferencia de prensa la emprendió contra la árbitra Marianela Araya y afirmó: “Yo, como entrenador, no he ganado un solo partido con esta señora en la cancha”.

Según él, a veces es injusto el fútbol y afirmó que fue un partido muy parejo, en el que por momentos fueron mejores que Sporting.