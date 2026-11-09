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Puro Deporte

Jafet Soto da nueva fecha sobre cuándo estará listo el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero

Esto es lo último que dijo Jafet Soto sobre la casa del Club Sport Herediano

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Jafet Soto confesó una preocupación que tiene sobre los estadios y aseguró que no es precisamente por el Eladio Rosabal Cordero. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín