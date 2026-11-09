Jafet Soto da nueva fecha sobre cuándo estará listo el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero

La consulta sobre el Estadio Eladio Rosabal Cordero no podía faltar en una rueda de prensa en la que Jafet Soto habló del Herediano, de la no presencia de florenses en la convocatoria de Bryan Ruiz y hasta del nuevo técnico del equipo. Y esta vez, dio una nueva fecha para cuándo estará listo el reducto.

“Con el tema de lo que se ha venido hablando, si tuviéramos que hacer una marquesina o un alero, tendríamos que hacerlo en toda la provincia de Heredia, empezando por la Iglesia Inmaculada, que tiene un alero que está enfrente de la alcadía, empezando solo por ahí, por la casa parroquial”, expresó Jafet Soto.

Afirmó que en Herediano hicieron medidas correctivas de acuerdo al alero y marquesina del costado norte del Rosabal Cordero que se encuentra en construcción y que mandaron un plan remedial a la Municipalidad. Según él, eso pasó hace seis o cinco meses.

”Agradecemos a la Municipalidad que ha estado en todas las inspecciones que son necesarias para un tipo de obra como esta, pero obviamente que entendemos que hay gente malintencionada que no quiere que este proyecto avance y lo entendemos perfectamente”, apuntó.

Jafet Soto aseguró que han hecho todo lo necesario para estar como tiene que ser, de acuerdo a la ley. Así que reingresaron todo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Bomberos y al Ministerio de Salud, de acuerdo con todo lo que les pidieron.

“Reingresamos los planos y las ampliaciones y remodelaciones que se hicieron de más. Estamos bien a la ley. Me preocuparía más por la noticia de CRHoy que habían metido un recurso de amparo que fue rechazado y que obviamente habrá muchos estadios que no cumplen, o habrá por espacios o aforos”, citó.

Después de pronunciar eso, comentó que como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol está preocupado, porque ellos sí están haciendo todo de acuerdo a lo que manda la norma de Bomberos y el Ministerio de Salud.

“Que hemos tenido que cambiar, claro, pero si a otros equipos, por una denuncia anónima, porque así pasó en el caso nuestro, que tenga que ir Bomberos, es lo mismo que una denuncia personal. Tienen que darle la misma tramitología. Por una denuncia tendrán que darle curso y me preocuparía mucho porque la mayoría de estadios no cumplen con la norma de Bomberos ni regulaciones de Salud”, afirmó.

¿Y cuándo estará listo el Rosabal?

Herediano se caracterizaba por ser fuerte en el Estadio Carlos Alvarado, pero en esta temporada le cuesta sacar victorias en el Rosabalito.

“Fuimos muy fuertes acá, de los últimos cuatro torneos ganamos tres y la afición estuvo con nosotros. A veces todo lo que sube tiene que bajar y nos tocó bajar el rendimiento en esta temporada”, subrayó.

También dijo que dejaron de hacer cosas y que han estado con la cabeza en muchos lugares, principalemente en el caso suyo. Y lo que pasó esta vez, cree que tarde o temprano ocurriría.

“Es un jalón de orejas muy grande el que nos llevamos, siendo un equipo no tan fuerte como lo fuimos en las temporadas pasadas acá en el Carlos Alvarado. Pero así como todo lo que sube baja, todo lo bueno vuelve a subir y lo malo y lo bueno pasa, vuelve a acomodarse.

”Esperamos en Dios tener nuestro estadio listo para el inicio de la próxima temporada oficialmente, tenerlo pronto en estos meses que quedan, pero que tengamos ese idilio con la afición, que sea con la vuelta al Eladio Rosabal Cordero”, manifestó Jafet Soto.