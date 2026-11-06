Jafet Soto confirma la formación de Herediano para el juego de esta noche ante Saprissa

Jafet Soto, técnico de Herediano, definió la formación con la que pretende endosarle a Saprissa una derrota más en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

En ocho presentaciones en este inmueble, los morados cayeron derrotados en siete ocasiones y solo un empate lograron. Para el duelo de esta noche que inicia a las 8 p.m., Jafet sale con: Dany Carvajal, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Darril Araya, Luis Ronaldo Araya, Everardo Rubio, Abner Hudson, Eduardo Juárez, Allan Cruz, Elías Aguilar y Nick Bennette.

¡NUESTRO 11 PANDI HOME DE LA NOCHE! ❤️💛 pic.twitter.com/LHKFh3qjKh — Club Sport Herediano (@csherediano1921) November 6, 2026

En la suplencia, el cuadro florense dejó a: Aarón Murillo. Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Aarón Suárez, Alexandre Lezcano, Jesús Henestrosa, Keysher Fuller, Daniel González, Yuguin Román y Randall Leal.

Herediano, octavo con 14 puntos, conserva un hilo de esperanza de meterse entre los cuatro clasificados. Para mantener esa ilusión, necesita ganar esta noche y obtener la victoria en los tres juegos restantes. Si lo consigue, puede llegar a un máximo de 26 puntos, aunque los rojiamarillos están prácticamente eliminados.

Los florenses no solo requieren que Saprissa no sume más puntos, sino que suceda lo mismo con San Carlos, Puntarenas e Inter San Carlos. Aquí surge el problema para los heredianos: Saprissa cierra jugando en casa contra Puntarenas e Inter San Carlos, por lo que en cada encuentro alguno de los equipos sumará puntos, o ambos si terminan empatando. Si Saprissa suma un punto más, Herediano dirá adiós: a los florenses no les alcanzará.