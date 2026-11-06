AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Jafet Soto confirma la formación de Herediano para el juego de esta noche ante Saprissa

Los florenses son muy sólidos en su campo cuando enfrentan a Saprissa

Partido entre Alajuelense y Herediano se por la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026.
Jafet Soto buscará complicar a Saprissa con una derrota en el Carlos Alvarado. Aquí en la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026. Jorge Navarro para La Nacion
Milton Montenegro