La jornada 17 del Torneo de Apertura 2026 contempla partidos que se programaron entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre. El juego entre Inter San Carlos y Sporting es el único duelo pactado para el domingo 22 de noviembre.

Este encuentro se efectuará en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada, a las 4 p. m. y será transmitido en exclusiva por FUTV.

Inter San Carlos ya se quedó sin opciones, pero lucha por puntos claves en la tabla acumulada, tomando en cuenta que este es su primer torneo en la máxima categoría.

Mientras que Sporting se encuentra en zona de clasificación, con 30 puntos, una unidad menos que Saprissa y Cartaginés. Es decir, todavía tiene chance de ser líder.