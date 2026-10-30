Inter San Carlos vs. Escorpiones: Solo hay una forma de ver este partido

Inter San Carlos y Escorpiones abren la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 y los dos equipos necesitan puntos.

Los tafas de Douglas Sequeira necesitan reaccionar, luego de que cedieron terreno al perder contra Alajuelense y Puntarenas FC; mientras que el cuadro de Andrés Arias arranca esta fecha con apenas un punto por encima del último lugar.

El partido entre Inter San Carlos y Escorpiones será este viernes 30 de octubre a las 6 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde y solo podrá verse por la pantalla de Fox.

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