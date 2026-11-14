Insólito segundo tiempo para Costa Rica: Alexis Gamboa salió en camilla y expulsaron al sustituto

Alexis Gamboa ingresó en el complemento del partido entre las selecciones de Costa Rica y Ecuador. Sin embargo, el futbolista de Alajuelense solo pudo estar 30 segundos en el terreno de juego en condiciones óptimas, ya que, tras rechazar un balón, sufrió una entrada muy fuerte que lo sacó del compromiso por una lesión en la rodilla izquierda.

Aunque Gamboa intentó continuar en el campo, solo pudo aguantar dos minutos más antes de terminar tendido sobre el césped y pedir el cambio.

Lo sucedido con el defensor generó preocupación en el banquillo de la Selección, donde Bryan Ruiz fue uno de los que más atención prestó a lo que ocurría.

Tras recibir atención médica, el jugador fue retirado en camilla hacia la zona de camerinos. Se marchó entre lamentos y con las manos sobre la cabeza.

Gamboa ha vivido un segundo semestre del 2026 muy difícil, debido a que las lesiones lo afectaron con su club, Alajuelense. Ahora, lo sucedido con la Selección genera preocupación ante la posibilidad de que se trate de una dolencia que pueda afectar de manera importante la recta final del año.

En lugar de Gamboa ingresó Diego Mesén, quien también tuvo una participación complicada, pues fue expulsado apenas dos minutos después de entrar al campo. La zona defensiva de la Tricolor atravesó momentos de mucha inestabilidad durante el segundo tiempo.

En el cierre del juego, también se produjo una acción en la que Juan Pablo Vargas cometió una falta dentro del área, lo que provocó un penal que fue convertido por Moisés Caicedo.

Al minuto 87, Ecuador gana este amistoso 2-0.