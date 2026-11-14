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Puro Deporte

Insólito segundo tiempo para Costa Rica: Alexis Gamboa salió en camilla y expulsaron al sustituto

La Selección de Costa Rica sufrió en el segundo tiempo en la zona defensiva ante Ecuador

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Alexis Gamboa fue convocado por Bryan Ruiz y entrenó desde el pasado 9 de noviembre en el Proyecto Gol con miras a los juegos ante Ecuador y Argentina. JOHN DURAN
Esteban Valverde