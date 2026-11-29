Wálter Centeno Salas, el hijo de Wálter “Paté” Centeno, técnico de San Carlos, usó su cuenta de X para criticar al árbitro Adrián Chinchilla, quien dirigió el partido contra Alajuelense, y aprovechó para tirarle a los manudos.

“Nos r… el mala leche de siempre, el que se hace llamar árbitro, Adrián Chinchilla”, escribió Centeno Salas, en referencia al gol que le anularon a Raúl Vidal.

Primero se marcó como anotación y, luego del VAR, llamaron a Chinchilla, quien anuló la conquista por una supuesta carga a Washington Ortega.

En la conferencia de prensa, Wálter Centeno, timonel norteño, indicó: “Mejor jugar sin VAR, que decidan los árbitros. El VAR duró 10 segundos para anular nuestro gol. Llamaron al árbitro e inmediatamente fue a ver. Al final no sabemos quién hizo la llamada, es peligroso esto”, resaltó Wálter.

Paté no quiso profundizar más sobre el tema e insistió en que no le preguntaran del arbitraje, pero le tiró a la Liga.

Si quieren dejar de ser tercerones los esperamos en tibas.



Ratoneros — Walter Centeno Salas (@WalterCentenoS1) November 29, 2026

“Le voy a caer mal a los manudos, pero Alajuela no juega bien y, ojo, no quiero proponerme para ser el técnico de la Liga”, dijo Paté.

Su hijo aprovechó para tirarle más sal a la herida que abrió su progenitor.

“Si quieren dejar de ser tercerones, los esperamos en Tibás. Ratoneros”, dijo Centeno Salas, quien dio a entender que la Liga juega metida atrás.