Hijo de Fidel Escobar se luce con un gol que dedica a su hermanita Zoé

José Fidel Escobar, hijo de Fidel Escobar, defensa panameño de Saprissa, se ganó los aplausos en redes sociales tras marcar un gol de muy buena calidad, que dedicó a su hermanita Zoé, quien va a cumplir un año de haber nacido.
Stephanie Morales, esposa de Escobar, subió en su cuenta de Instagram la conquista de José Fidel, quien tiene 8 años.
“El hermanito de Zoé le dedicó un gol a la hermanita. Gooll para Zoé”, escribió Stephanie Morales.
José Fidel tuvo una gran llegada, se quitó la marca, avanzó y sacó un derechazo para anotar el gol para Zoé.
La anotación se dio en la Copa Talento Colegial Fútbol, competencia colegial que reúne a instituciones educativas de Panamá en distintas categorías formativas. El torneo promueve la competencia intercolegial desde edades tempranas hasta las categorías juveniles, con participación masculina y femenina.