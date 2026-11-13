Hijo de Fidel Escobar se luce con un gol que dedica a su hermanita Zoé

José Fidel Escobar, hijo de Fidel Escobar, defensa panameño de Saprissa, se ganó los aplausos en redes sociales tras marcar un gol de muy buena calidad, que dedicó a su hermanita Zoé, quien va a cumplir un año de haber nacido.

Stephanie Morales, esposa de Escobar, subió en su cuenta de Instagram la conquista de José Fidel, quien tiene 8 años.

“El hermanito de Zoé le dedicó un gol a la hermanita. Gooll para Zoé”, escribió Stephanie Morales.

José Fidel tuvo una gran llegada, se quitó la marca, avanzó y sacó un derechazo para anotar el gol para Zoé.

Stephanie Morales, esposa de Fidel Escobar, destacó el gol de José Fidel, hijo del defensa de Saprissa, quien le dedicó la conquista a su hermana Zoé. (Instagram de Stephanie Morales/Instagram de Stephanie Morales)

La anotación se dio en la Copa Talento Colegial Fútbol, competencia colegial que reúne a instituciones educativas de Panamá en distintas categorías formativas. El torneo promueve la competencia intercolegial desde edades tempranas hasta las categorías juveniles, con participación masculina y femenina.