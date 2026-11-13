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Puro Deporte

Hijo de Fidel Escobar se luce con un gol que dedica a su hermanita Zoé

El niño tiene 8 años y destaca por su capacidad goleadora

04/11/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en una nueva versión del Clásico Nacional en partido de la jornada 18, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Fidel Escobar es pieza vital en Saprissa y su hijo de 8 años sigue sus pasos como futbolista. Aquí, Fidel le dio el triunfo a su equipo en un clásico del 2023. Rafael Pacheco Granados

Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín