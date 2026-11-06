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Puro Deporte

Hernán Medford: ‘Se gana bien, con mucho mérito’

Tras despachar a Herediano del torneo, el técnico morado aseguró que van por el primer lugar

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Hernán Medford, entrenador de Saprissa, saludó a Jafet Soto, técnico de Herediano, antes del partido que los morados ganaron 0-2. Jose Cordero
Milton Montenegro