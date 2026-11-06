Hernán Medford: ‘Se gana bien, con mucho mérito’

Saprissa derrotó de visita 2-0 a Herediano y eso dejó muy satisfecho a Hernán Medford, técnico del equipo morado. Esta vez, el técnico no se molestó, no había motivos; en esta ocasión saboreó un triunfo que quizá le sabe a gloria, porque su equipo pasó del cuarto lugar al segundo y tiene opción de pelear por el primer lugar.

Medford espera que el próximo domingo, cuando su escuadra reciba a Puntarenas en el Estadio Ricardo Saprissa, los aficionados sigan apoyando al equipo.

Saprissa escaló al segundo puesto con 28 puntos, dos menos que Sporting, líder con 30, y faltan tres fechas para que finalice la segunda vuelta del torneo. A los morados les resta enfrentar a Puntarenas, ir de visita a Pérez Zeledón y recibir a Inter San Carlos.

- ¿Cuál es su sensación al ganar este partido en una cancha donde Saprissa no había derrotado a Herediano?

- Estoy contento con el esfuerzo del equipo; se logró hacer buen fútbol y se ganó 2-0 con mucho mérito. El equipo sabía que debía ganar para seguir en la pelea por el primer lugar. Felicito a los muchachos: entendieron lo que se trabajó en la semana. Se gana en una cancha donde no se había ganado y eso activa al equipo para el cierre, que será muy bueno.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, destacó el trabajo y la actitud de sus jugadores. Aquí con su asistente Raúl Ovares. (Jose Cordero/José Cordero)

- ¿Qué análisis hace de la situación emocional del equipo?

- Venir a ganar a Heredia es importante. Por más que no ande pasando un buen momento, es un buen equipo. Planificamos ciertas cosas y entendimos cómo jugarle a Heredia. Se gana bien, con mucho mérito, y se acaba la racha de un tiempo sin ganar acá. Pero el cierre es más difícil y hay que pasar la página y pensar en Puntarenas para el domingo.

- ¿Qué le dice ganar este tipo de partidos?

- El equipo está preparado para eso. Lo importante es que hubo un momento en que aceptamos que el rendimiento fuera de casa no era bueno y que no fuimos contundentes. Hoy lo hicimos en un partido en el que tenía que ser así. A nivel futbolístico quedo contento y, en lo emocional, estamos bien. Queremos buscar el primer lugar; dependemos de otros resultados, no lo obviamos, y vamos a ir a buscar el gane el domingo contra Puntarenas.

- ¿Qué criterio tiene de los cambios?

- Los muchachos entienden lo que significa estar acá. Se cumplió: ganamos el juego que teníamos que ganar, sumamos y volvemos al segundo lugar para pelear por el primero. Todos los muchachos están con buena actitud y debemos recuperar a los lesionados para tener más opciones de dónde escoger.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.