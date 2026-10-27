Hernán Medford respalda a Óscar Ramírez y lanza una dura acusación contra algunos periodistas

Hernán Medford, técnico de Saprissa, piensa igual que Óscar el “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense.

El domingo pasado, luego de la victoria de su equipo contra Pérez Zeledón, Ramírez dijo en conferencia de prensa: “Parece que no somos ticos. Yo quiero que Saprissa vaya a la Concacaf. Ojalá que Cartaginés vaya a la final y que sea una final tica; sería grandioso y lindísimo, y no estar pensando en cosas antipatrióticas”.

En la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previa al juego de este miércoles de Saprissa frente al Luis Ángel Firpo de El Salvador, a Medford se le consultó sobre las declaraciones de Ramírez.

“Lo que dijo Óscar es cierto y, obviamente, estamos hablando de algunos, y muchos de ustedes (la prensa) están pensando lo mismo que yo. Pero sí, apoyo lo que dijo el Machillo”, indicó Hernán.

Sobre este tema, Medford volvió a emprenderla contra la prensa y resaltó que hay muchos antipatriotas.

“Uno sabe que algunos de ustedes (periodistas) están deseando que Saprissa quede fuera mañana. O están deseando que Alajuela no llegue a la final, o están deseando que Cartago no llegue a la final (de la Copa Centroamericana de la Concacaf). Sí, aquí hay antipatriotas también. Y algunos de ustedes sí lo son. Es cierto”, resaltó Hernán Medford.

El timonel de Saprissa explicó por qué, según su criterio, hay antipatriotas.

“Porque, si pasan esas tres cosas, dicen que venden más. Para muchos, esto es de sentarse, criticar y hablar mal, porque creen que eso es lo que vende. Pero algunos no analizan que, si Saprissa va a la Concachampions, Alajuela sigue en el torneo y Cartago llega a la final, ustedes se benefician. Yo a veces no los entiendo”, expresó Medford.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, anda de malas con la prensa y lo deja claro en cada conferencia. Aquí en el partido que su equipo perdió de visita contra Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador morado sustentó su argumento en que, si un equipo o la mayoría de los clubes nacionales participan en competencias internacionales, la prensa va a estar ahí.

“Si Saprissa se va para Estados Unidos en cinco meses a jugar una Concachampions o para México, ¿quiénes son los que se montan al avión también? Se sienta uno en el avión y ahí veo a alguno de ustedes a la par mía.

“Entonces, yo no los entiendo a ustedes. En vez de ser fans del equipo, aunque sea… No les digo que vengan con una bandera ni con la camisa puesta. Pues sí, ojalá gane Saprissa, porque en cinco meses nos estamos montando todos en un avión a México, a Estados Unidos o a Canadá”, argumentó Medford.

Hernán siguió con su discurso de que a veces no se piensan las cosas.

“Seguro algunos prefieren que pierda Saprissa, hacer un programilla de una hora, despedazar al club o al equipo, porque el programa es de una hora. Ya al otro día no los ven; nadie va a ver el programa si es el mismo tema. Pero qué bonito es montarse en el avión con Saprissa o que Alajuela siga en el torneo y Cartago también. Entonces ustedes tienen más trabajo”, manifestó Hernán.

Para darle más fuerza a su criterio, Hernán dio como ejemplo la cantidad de equipos que juegan en el campeonato y explicó por qué, para él, esa cifra atenta contra las oportunidades laborales de los periodistas.

“Eso es como cuando yo digo, disculpen que me salga un poquito: ¿por qué diez equipos en Costa Rica? Si tuviéramos, por ejemplo, catorce clubes, ustedes como periodistas tendrían más trabajo. He visto que han echado a algunos periodistas deportivos de varios medios, pero con catorce equipos, con cuatro conjuntos más, hay trabajo para todos”, dijo Medford.

Para Hernán, falta análisis de los comunicadores sobre este tema.

“Yo los invito a analizar eso, analícenlo: cuatro equipos más en el campeonato, hay más trabajo para ustedes.

Resulta que tenemos diez periodistas en el medio. Oye, si hay cuatro equipos más, tengo que ir a contratar seis periodistas más. Si Saprissa gana contra Firpo, se montan en el avión en cinco meses. Ustedes son los que se montan en el avión con nosotros”, resaltó Hernán Medford.

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