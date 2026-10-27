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Puro Deporte

Hernán Medford respalda a Óscar Ramírez y lanza una dura acusación contra algunos periodistas

El timonel morado alzó la voz para referirse a los ‘antipatriotas’ que desean las derrotas de los equipos nacionales

Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Hernán Medford dijo que si Saprissa clasifica a la Copa de Campeones de la Concacaf, los prensa se beneficia. Aquí antes del primer clásico de este año en febrero. MARVIN_CARAVACA
Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, piensa igual que Óscar el “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense.

El domingo pasado, luego de la victoria de su equipo contra Pérez Zeledón, Ramírez dijo en conferencia de prensa: “Parece que no somos ticos. Yo quiero que Saprissa vaya a la Concacaf. Ojalá que Cartaginés vaya a la final y que sea una final tica; sería grandioso y lindísimo, y no estar pensando en cosas antipatrióticas”.

En la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previa al juego de este miércoles de Saprissa frente al Luis Ángel Firpo de El Salvador, a Medford se le consultó sobre las declaraciones de Ramírez.