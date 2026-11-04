Hernán Medford habló con Newton Williams por su falta de gol

El panameño Newton Williams lleva tres meses sin marcar un gol con Saprissa en el campeonato nacional.
Hernán Medford, técnico de los morados, habló con la prensa este miércoles por la mañana y, por supuesto, fue consultado sobre la falta de anotaciones de Williams.
“Sí preocupa. Se habla con él (Newton) y con todos, no solo los delanteros e interiores, y hasta él mismo está consciente. Tenemos jugadores inteligentes que son conscientes cuando las cosas no salen como quieren. Él sabe que está con esa deuda, y hablo en general, porque no podemos hablar solo de uno”, dijo Medford sobre la falta de gol.
Hernán Medford sobre Newton Williams
Hernán hizo hincapié en que las anotaciones no son responsabilidad exclusiva de los atacantes.
“No es solo un tema de Newton, es de todos. Hoy en día, en el fútbol, no solo los delanteros anotan, es decir, te dan un trabajo diferente para provocar goles y eso lo ha hecho él (Newton), pero está consciente de su labor”, mencionó Medford.
El entrenador morado dice estar tranquilo porque tanto Newton como sus compañeros saben lo que deben aportar y hacer en la cancha.
“Uno habla con ellos y saben lo que no sale en la cancha y sí, el equipo tiene que ser más contundente”, dijo Hernán.
Ya han transcurrido dos meses y 24 días desde que el “Búfalo” abombó las redes por última vez, cuando anotó en la Copa Centroamericana de la Concacaf contra el Deportivo Mixco de Guatemala.
Durante este periodo se han disputado 12 encuentros del Torneo de Apertura y Williams sigue alejado del gol.
Saprissa es tercero en la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco menos que Sporting, líder del certamen. Herediano se encuentra en la octava casilla con 14 unidades y prácticamente sin opciones de meterse entre los cuatro clasificados a semifinales.