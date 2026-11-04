Hernán Medford habló con Newton Williams por su falta de gol

El panameño Newton Williams lleva tres meses sin marcar un gol con Saprissa en el campeonato nacional.

Hernán Medford, técnico de los morados, habló con la prensa este miércoles por la mañana y, por supuesto, fue consultado sobre la falta de anotaciones de Williams.

“Sí preocupa. Se habla con él (Newton) y con todos, no solo los delanteros e interiores, y hasta él mismo está consciente. Tenemos jugadores inteligentes que son conscientes cuando las cosas no salen como quieren. Él sabe que está con esa deuda, y hablo en general, porque no podemos hablar solo de uno”, dijo Medford sobre la falta de gol.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

