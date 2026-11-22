Hernán Medford, entrenador de Saprissa, terminó muy satisfecho con el rendimiento que mostró el cuadro morado ante Pérez Zeledón en el triunfo 3 a 1.

El timonel destacó que el Monstruo recuperó su nivel en el mejor momento: el cierre del torneo.

—Saprissa consigue un triunfo clave ante Pérez Zeledón.

- El nivel de Saprissa había caído, pero ahora volvió a subir. Dependemos de nosotros para asegurar el primer lugar. Hoy metimos presión y mantuvimos un bloque fuerte. Siento que tuvimos muchas ocasiones de gol, provocamos mucho y eso me deja tranquilo. Estoy contento con el trabajo del equipo.

—Usted hoy llega a 236 victorias y es el segundo entrenador que más ha ganado en Costa Rica...

- La estadística manda. Estoy agradecido con los equipos y los jugadores, porque sin ellos no habría llegado a esos números. Si uno alcanza esas cifras, es por algo, no es por suerte. Yo sigo trabajando y tengo que continuar sumando puntos y también derrotas, pero estoy agradecido por todo lo que he obtenido. Por dicha, sacaron algo bueno de esto, pero ahora estamos tranquilos y contentos.

—¿Qué piensa del cierre del torneo?

- Yo lo veo diferente. Creo que el torneo está competitivo porque hasta la última fecha se definirá el primer lugar. Hay que darles méritos a todos los que han sumado puntos. En estos momentos seguimos de líderes, pero ahora el partido más importante será el próximo fin de semana y hay que ganar.

—¿Dónde siente que Saprissa encontró la clave para verse tan contundente?

- Trabajamos con mucha conciencia porque el nivel había bajado. Siento que se trabajó bien. Llevamos tres juegos sin perder y eso quiere decir que vamos bien, que estamos mejorando. Estamos subiendo nuestro nivel en el momento más indicado, porque viene una semifinal y una posible final...

—La parte ofensiva despertó ante Pérez Zeledón.

- Si el equipo hace goles, es porque nos mostramos bien ofensivamente. Tenemos un buen balance, somos un equipo que genera mucho y, al final, eso se premia.

—¿Cómo tomó el parón por la Selección de Costa Rica?

- Lo más importante del parón fue que pudimos recuperar a Kendall Waston y Sebastián Acuña. Hay otros casos, como el de Óscar Duarte, que volvió a recaer, mientras que Orlando Sinclair ahí va. Pero bueno, tenemos más jugadores y eso es lo importante.

—¿Cómo mantener al equipo centrado y evitar la relajación en la última fecha?

- Este equipo no se va a relajar, eso no lo permito. Los que nos ganaron fue porque hicieron un mejor trabajo que nosotros.