Hernán Medford, técnico de Saprissa, se mostró contento con la victoria 3-1 de su escuadra, pero, en su alegría, aprovechó para lanzarle un dardo a un sector de la prensa que lo ha criticado.

Medford indicó que espera que no critiquen a su equipo porque ganó la primera fase del Apertura 2026.

- ¿Cuánto representa la clasificación y obtener el primer lugar?

- Yo creo que todo se ganó con méritos, es decir, si Saprissa quedó en primer lugar porque se lo ganó, nadie le regaló nada. Fue un equipo en el que desde el principio pusimos nuestros objetivos, que eran clasificar en primer lugar. Fue un buen partido; creo que ahí tal vez hubiéramos buscado más opciones, pero al final se ganó, se ganó bien, se obtiene el primer lugar bien.

“Espero que no haya reproches porque quedamos en primer lugar, porque a veces a mí me parece que a algunos les enoja que Saprissa quede en primer lugar; se enojan o se asustan.

“Como a veces andan camisetas de otros equipos, entonces a veces es lógico que también se asusten o no les guste, pero no, el equipo ganó con todos los méritos, no hay nada más que decir. Felicito a los muchachos, felicito a esa afición, porque sin ellos no se puede, y eso es un regalo para ellos. Ahora necesitamos el otro, que es el más importante, obvio; lo que viene es más importante: buscar el campeonato”.

- ¿Es obligación para Saprissa terminar campeón?

- Cuando ustedes dicen obligación, ustedes mismos (la prensa) están poniendo a Saprissa en el top, porque ustedes hablan de obligación. Yo hablo de competición, porque hay que respetar a Alajuela, hay que respetar a Cartago, hay que respetar a Sporting, pero entonces ya la palabra de ustedes salió de obligación. Entonces eso quiere decir que usted mismo está poniendo a Saprissa en el top cuando se habla de obligación. Yo lo veo más de otra forma: no se les puede faltar el respeto a los otros tres equipos que clasificaron bien.

- ¿Cuánto puede acercar el liderato a Saprissa al título 41?

- El haber quedado en el primer lugar es importantísimo, yo creo que no se le pueden quitar méritos a Saprissa, haber quedado en primer lugar y haber obtenido la posibilidad de otra final. Pero nosotros vamos a trabajar para que sea solo una; vamos a trabajar, no estoy diciendo que vamos a obtenerla, vamos a trabajar para eso, para que solo sea una final. El equipo tiene cuatro partidos de no perder, tiene una curva de nivel para arriba y eso es importante; tenemos 10 días para trabajar bien. Y buscar esa semifinal contra Alajuela.

- ¿Qué piensa de sus jugadores que muestran buen nivel?

- Todos quieren jugar; estos 10 días nos van a ayudar para tener bien a todos los muchachos. Todos andan bien, todos andan con ganas, entonces eso es bueno para el equipo.

A Hernán le consultaron que desde que regresó a Saprissa, la Liga no ha derrotado a su escuadra, pero dijo que no piensa en eso. Para él es un dato para la historia, indicó que se centra en la actualidad y esa es enfrentar a Alajuelense en las semifinales.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.