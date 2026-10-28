Hernán Medford definió la alineación para enfrentar al Firpo

Saprissa enfrenta un partido que define su futuro en el plano internacional contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador; los morados disputan el repechaje en busca del boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El compromiso inicia a las 6:30 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa y se puede ver por la señal de ESPN o en la aplicación de Disney+

El club que avanza a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde actuarán los conjuntos de México y de la MLS de Estados Unidos, es el que logre la victoria esta noche, aunque un empate con goles le da el pase al Firpo, porque el gol de visita es criterio de desempate. La ida quedó 0-0.

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