El Club Sport Herediano y Escorpiones abrirán una jornada de infarto, solo que este partido pone frente a frente a dos equipos que están eliminados desde hace varias semanas.

Aunque no tiene repercusión directa en el Torneo de Apertura 2026 como tal, sí resulta importante para la tabla acumulada.

Porque el campeón nacional que esta vez quedó sin opciones de revalidar su corona, es antepenúltimo en la tabla con 15 puntos, seguido por Escorpiones con 14 unidades y Pérez Zeledón se encuentra en el último lugar, con 11 puntos.

Así que sumar en esta situación es más que necesario, tomando en cuenta que viene un semestre en el que se definirá quién desciende.

La teoría dicta que Herediano no luchará propiamente por la permanencia, porque lo lógico sería pensar que el Team repuntará, pero necesita mejorar en tabla acumulada, en la que está rezagado y que es clave para la competición internacional.

El partido entre Herediano y Escorpiones será el viernes 27 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado. Y este juego será transmitido en exclusiva por FUTV.