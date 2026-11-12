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Herediano tiene sus primeros fichajes: un extranjero jugará como costarricense

Los florenses deben definir el futuro de Everardo Rubio y Haxzel Quirós, quienes terminan contrato en diciembre

Byron Bonilla y Celso Borges posaron juntos en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí.
Byron Bonilla llegará a Herediano por tres torneos. Aquí junto a Celso Borges antes de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí, en diciembre del 2024. Concacaf.com
Milton Montenegro