Herediano tiene sus primeros fichajes: un extranjero jugará como costarricense

Herediano firmó un Torneo de Apertura 2026 terrible. “Un fracaso”, dijo el propio Jafet Soto, técnico y presidente del club, cuando el equipo quedó eliminado tras caer 0-2 contra Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado.

A los florenses les quedan dos fechas para finalizar el certamen y, pese al fuerte golpe de la eliminación, la dirigencia ya tiene los primeros refuerzos para el próximo torneo.

Se trata del extremo cubano Daniel Díaz, seleccionado de su país y quien fue figura del Managua FC de Nicaragua, así como del nicaragüense Byron Bonilla, quien estaba con el Estelí y regresa al fútbol nacional. Además, los rojiamarillos contrataron a Jared Ríos, quien fue figura de Liberia, se marchó al Seattle Sounders II (Tacoma Defiance) y ahora se unirá al cuadro rojiamarillo.

La Nación conoce, por medio de una fuente del club florense, que Byron Bonilla, quien vivió en Costa Rica desde los 8 años y se desarrolló futbolísticamente en suelo nacional, estuvo el fin de semana pasado en el Carlos Alvarado y ya firmó por tres torneos.

Con Bonilla hay una particularidad: Herediano no lo inscribirá como extranjero, sino como costarricense nacionalizado, debido a que, hace unos años, Byron inició las gestiones para naturalizarse.

Bonilla, quien logró seis goles y tres asistencias con el Estelí, jugó en Costa Rica con Saprissa y Cartaginés. A los 29 años se marchó al Estelí y, cuatro años después, regresa al fútbol nacional para ser parte del plantel de Herediano.

Jafet Soto podría seguir como entrenador de Herediano. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Byron fue campeón nacional y de la Liga Concacaf con Saprissa en 2019, y campeón nacional con el Cartaginés en 2022.

En el caso del cubano Daniel Díaz, es el segundo máximo anotador del fútbol de Nicaragua con 11 tantos, a dos del argentino Nazareno Gómez, su compañero en el Managua.

“Cuando llegué a Nicaragua, dije que mi meta era hacer al menos 10 goles y ya llevo 11. Siempre se puede dar más”, dijo Daniel Díaz en una entrevista para las redes sociales del periodista nicaragüense Nectalí Mora.

Por su parte, Jared Ríos, de 21 años y quien estuvo en la Selección Sub-21, firmó esta semana el contrato con los florenses. El club no ha hecho oficial su llegada ni las de Daniel Díaz y Byron Bonilla, pero este medio conoce que todo está arreglado.

Herediano también debe definir el futuro de algunos futbolistas que terminan contrato en diciembre, como el mexicano Everardo Rubio y el lateral derecho Haxzel Quirós.

En Herediano también analizan quién será el entrenador del equipo. Se ha mencionado el nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo, pero la dirigencia quiere que Jafet Soto siga al frente del grupo. El propio Jafet está de acuerdo y continuará en su doble rol como entrenador y presidente de la institución.