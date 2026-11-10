De campeón a pelear los últimos lugares: todos los datos del desplome de Herediano

Herediano vive una crisis sin precedentes dentro de su institución: está en el octavo lugar, a solo cuatro puntos de Pérez Zeledón, colista del certamen. Además, los florenses quedaron fuera de la segunda fase a falta de tres fechas, una antelación inédita en la historia de los torneos cortos que arrancó en 2007.

El gran dato que refleja el mal torneo que atraviesan los heredianos es el porcentaje de rendimiento. En el campeonato anterior alcanzaron un 70,37% durante la fase regular, mientras que en este certamen apenas registran un 31,25% a falta de dos jornadas.

El primer aspecto específico en el desplome rojiamarillo aparece en la cantidad de victorias. Los dirigidos por Jafet Soto se quedaron muy lejos de las 12 obtenidas el semestre pasado y contabilizan únicamente cuatro (una de ellas obtenida en la mesa) durante el presente campeonato, cifra que podría ascender a seis si ganan sus dos partidos restantes.

De esta forma, pasaron de un 66,67% de victorias a apenas un 25%, aunque el balance podría subir a 33,33% si vencen a Puntarenas y Escorpiones en los compromisos faltantes.

Por otro lado, las derrotas se multiplicaron, ya que pasaron de cuatro el torneo anterior a nueve en el actual. El registro en este apartado varió de un 22,22% a un 56,25%, lo que representa un retroceso de más de 30 puntos porcentuales.

La salida de Marcel Hernández del club también se ve reflejada en los números colectivos, pues los florenses pasaron de marcar 26 tantos a únicamente 16, una diferencia de 10 anotaciones. Es decir, cayeron de un promedio de 1,44 conquistas por encuentro a una media de 1 gol por compromiso.

En defensa, las cifras tampoco favorecen a los rojiamarillos: pasaron de ser el club menos goleado con solo 10 tantos en contra a encajar 21 dianas en 16 fechas. Con ello, pasaron de conceder 0,56 anotaciones por juego a recibir 1,31 por partido.

El último factor de esta crisis florense se encuentra en el banquillo. Mientras que en el Clausura 2026 contaron únicamente con José Giacone como estratega, a lo largo de este certamen han tenido cuatro directores técnicos, considerando los dos interinatos de Jafet Soto.