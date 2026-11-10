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Puro Deporte

De campeón a pelear los últimos lugares: todos los datos del desplome de Herediano

Herediano, actual campeón de Primera División, pasó de conseguir el cetro a estar luchando en la zona baja de la tabla

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
El arquero Dany Carvajal interviene en el partido entre Herediano e Inter San Carlos del domingo anterior. Jorge Navarro para La Nacion
Alejandro Cerdas