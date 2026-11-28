Herediano consiguió una victoria que le permite, al menos, no terminar entre los dos peores equipos del Torneo Apertura 2026.

El cuadro rojiamarillo venció 2-1 a Escorpiones de Belén en un duelo que podía dejar a los florenses en la penúltima posición del certamen si perdían.

El encuentro no fue sencillo para los dirigidos por Jafet Soto, sobre todo porque comenzaron perdiendo el compromiso. Sin embargo, lograron imponerse al cierre.

El primer gol del partido fue obra de Danilo Pimpinnatti, delantero de Escorpiones, quien aprovechó un balón filtrado al espacio para rematar de pierna derecha y abombar las redes.

Everardo Rubio del Herediano rechaza un balón en el juego contra Escorpiones de Belén. (Prensa Herediano/Cortesía)

En el minuto 59, Elías Aguilar, volante creativo de los florenses, logró anotar por medio de un penal.

La diana de Aguilar les dio tranquilidad a los heredianos, quienes tenían la presión de estar perdiendo en la última jornada y cerrar un torneo para el olvido.

El partido tenía toda la pinta de terminar 1-1, pero apareció Fernando Lesme, delantero de los florenses, en el minuto 85 para marcar el 2-1 y darle los tres puntos a los rojiamarillos.

Aarón Murillo, volante florense, aseguró que, al menos, el equipo pudo cerrar con un triunfo un torneo para el olvido.

“Un torneo bastante complicado, inusual para nosotros. La verdad es que le debemos a la afición; debemos trabajar fuerte para volver a estar donde queremos, que es ganando un título. Ahora este triunfo es importante para nosotros para sumar confianza”, destacó.

Murillo añadió que, desde ahora, deben mejorar la mentalidad para llegar al primer semestre de 2027 con la ambición de volver a luchar por el cetro.

“Debemos cambiar el chip de una vez, esto es lo que hay que hacer. Al final de cuentas, si se queda Jafet Soto (como entrenador) o no, debemos mejorar. Nosotros somos los responsables de lo que pasó en este torneo porque somos los que jugamos, así que debemos levantarnos”, dijo.

“Siento que para el otro torneo debemos trabajar la parte defensiva; mantener el cero es lo esencial”, agregó.