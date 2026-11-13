Guatemala vs. Canadá: Así se puede ver este partido en Centroamérica

La Liga de Naciones de Concacaf busca semifinalistas y este viernes 13 de noviembre será el partido de ida entre Guatemala y Canadá, que se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. El partido será a las 8 p. m. y podrá verse a través de Fox en toda Centroamérica.

Guatemala ganó el Grupo B con un récord de 2G-1E-1P para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Anotó nueve goles y recibió solamente tres en los cuatro partidos, con William Fajardo liderando el ataque con tres anotaciones, tras marcar un hat-trick en la victoria por 6-0 sobre El Salvador.

Los chapines también mantuvieron su portería a cero en tres ocasiones, gracias a una sólida actuación defensiva durante la fase de grupos.

Los centroamericanos han progresado en esta competición a lo largo de los años, comenzando en la Liga C en la edición 2019/20 y alcanzando finalmente la Liga A en la temporada 2023/24. Esta será su primera participación en los cuartos de final.

Canadá buscará repetir su destacada actuación en la edición 2024/25 del torneo, cuando finalizó en el tercer lugar.

El partido de vuelta se disputará el lunes 16 de noviembre en Toronto, y el ganador de la serie obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro de Concacaf 2027.

Juegos de este viernes en Nations League

Bermuda vs. Santa Lucía | 1 p. m. | Transmisión por Fox en Youtube.

Puerto Rico vs. Dominica | 1 p. m. | Transmisión por Fox en Tubi.

Granada vs. San Cristóbal y Nieves | 2 p. m. | Transmisión por Fox en Youtube.

San Martín vs. El Salvador | 5 p. m. | Transmisión por Fox en Youtube.

Montserrat vs. Nicaragua | 6 p. m. | Transmisión por Fox en Youtube.

Guatemala vs. Canadá | 8 p. m. | Transmisión por Fox en toda Centroamérica.