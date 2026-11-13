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Guatemala vs. Canadá: Así se puede ver este partido en Centroamérica

Guatemala y Canadá juegan este viernes en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf

Guatemala y Canadá inician este viernes su duelo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Guatemala y Canadá inician este viernes su duelo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La Nación
Fanny Tayver Marín