La Selección Femenina de Costa Rica atraviesa una pesadilla total contra Jamaica en el partido inaugural del Campeonato Concacaf W, en Estados Unido. La Tricolor va perdiendo 3-0 cuando se llevan 80 minutos.

Aparte de tener el marcador en contra y esfumarse la ilusión por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; también se compromete el sueño de ir al Mundial de Brasil 2027, que dependerá de lo que ocurra el 2 de diciembre, en el repechaje contra el perdedor del partido entre Estados Unidos y El Salvador.

Por si fuera poco, sucedió una situación lamentable y es que la mediocampista Gloriana Villalobos se lesionó.

La jugadora ingresó al partido en el inicio de la segunda parte como relevo de Lixy Rodríguez. Pero pronto, se sucedió el infortunio.

Gloriana Villalobos estrelló la rodilla derecha contra el piso y aunque en primera instancia quiso seguir en el juego, la volante no aguantó y se tiró al césped.

No se levantó más. De inmediato ingresó el médico para hacer la revisión de rigor. Con las manos en el rostro y con lágrimas, la escena daba para pensar que no seguiría en el juego.

Ella se marchó en camilla, entre lágrimas y dejando una preocupación entre sus compañeras, su familia, sus amigos y la afición.

La Federación Costarricense de Fútbol todavía no emite un pronunciamiento sobre Gloriana Villalobos.