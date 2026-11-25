Cartaginés realiza una gran campaña en el segundo semestre del 2026. El cuadro brumoso está en la final de la Copa Centroamericana, pelea por el primer lugar del Apertura 2026 y ya tiene asegurada su presencia en las semifinales.

Sin embargo, un tema que ha generado dudas entre la afición blanquiazul son las actuaciones de Kevin Briceño, arquero titular, quien ha mostrado cierta irregularidad en el juego aéreo.

Frente a Alajuelense, en la victoria 2-1 de los brumosos en el estadio Alejandro Morera Soto, las dudas volvieron a aparecer en el área de Cartaginés. Luego del partido, Luis Olivas, uno de los líderes de la zaga del equipo dirigido por Amarini Villatoro, explicó cómo perciben los defensores el trabajo de Briceño.

“La verdad es un muy buen arquero también, un muy buen capitán. Creo que da muchos consejos y nos da seguridad. Todos lo respaldamos. Obviamente, todos somos humanos, todos hemos cometido errores, pero al final de cuentas creo que es un gran arquero, un gran capitán y aporta mucho al equipo. La comunicación que tiene y las palabras que nos dice antes en el vestidor son muy buenas y aportan bastante al equipo”, dijo.

Olivas detalló que ha tenido diferentes conversaciones con Briceño sobre las jugadas aéreas y que le ha pedido que, cuando salga a buscar un balón, lo haga con decisión.

“Justamente lo hablamos en el vestidor y me dice: ‘Ey, cuando voy, digo, yo prefiero que me revientes y te lleves el balón a estar dudando, porque a veces uno dice: voy, y al último minuto me quito’. Yo le dije: ‘Prefiero que uno de los dos la termine y ya se acabe el peligro a que los dos dudemos y que pase algo más’. Por eso, en la comunicación le digo: ‘Si tú vas a ir, revíentame, pero yo también voy a ir por el balón’, a menos que sea una jugada distinta o muy para que él la pueda agarrar”, explicó el mexicano.

Cartaginés jugará el próximo sábado ante Pérez Zeledón, en un partido clave, pues los brumosos están en la pelea por el primer lugar de la clasificación junto con Saprissa. Ambos equipos tienen 34 puntos, pero la diferencia de gol favorece al Monstruo.