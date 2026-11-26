Previo al cierre de la fase regular, Geiner Segura, asistente técnico de Saprissa, se refirió al encuentro dela jornada 18 ante Inter San Carlos y a las opciones de los morados de quedar líderes del Torneo de Apertura 2026.

Segura aseguró que los Tafas saldrán a buscar el partido, pero recordó que los tibaseños han tenido buenos resultados como locales.

“Vamos a salir con la mejor mentalidad como siempre, para tratar de lograr el objetivo que es quedar de líderes. Somos muy fuertes de local también y gracias a Dios ya hemos sacado resultados bastante importantes fuera, pero sin duda alguna todos sabemos lo que significa jugar en este estadio con nuestra afición”, dijo.

Además, agregó: “Esperemos tener como siempre el apoyo de ellos (la afición) porque es un partido sumamente importante para lograr a futuro lo que queremos”.

El miembro del cuerpo técnico también resaltó la importancia del análisis del partido para darles las mejores herramientas a los futbolistas.

“Yo siempre digo que es tratar de no dejar nada al azar, tratar de tener ese control que nosotros podamos, darle todas las herramientas adecuadas a los jugadores para que puedan salir a dar lo mejor de ellos el día de juego, tanto en la parte individual como en la parte colectiva”, declaró el asistente.

Por otro lado, se refirió a su rival del próximo sábado y comentó que, al tratarse de un equipo recién ascendido, ha hecho un buen trabajo durante el semestre.

“No es tan fácil construir un equipo y darle ese mantenimiento en Primera División, que es una categoría totalmente distinta a la Liga de Ascenso. Me parece que ellos vienen con ilusiones de un buen resultado a pesar de que en esta segunda vuelta las cosas no le han salido tan bien”, señaló Segura.

Asimismo, recordó que en el campeonato anterior los morados tuvieron opciones de ser líderes en algún momento, pero dejaron ir esas oportunidades, y comentó sobre las enseñanzas de esa experiencia.

“Somos conscientes todos; el torneo pasado dejamos ir, en algún momento tuvimos mucha cercanía, teníamos que haber dado ese paso y en algún momento pues no lo dimos y perdimos ese primer lugar”, afirmó Segura.

Por último, aseguró que los morados están enfocados en el duelo ante los Tafas y que intentarán conseguir el título sin necesidad de disputar la gran final.