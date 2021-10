Albert Rudé encontró a sus hombres cabizbajos por el sinsabor del clásico

Albert Rudé dirigió su primer clásico. El técnico español no conoce la derrota con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Alajuelense y Saprissa se repartieron un punto en un partido de respeto mutuo y que, para las expectativas que había, no fue lo esperado, al terminar con un marcador de 0 a 0.

Hay empates que dejan un trago más amargo. ¿Por estar en casa, por como venía jugando la Liga, porque podían dormir líderes, este resultado le deja un trago amargo?

Sí y te tengo que decir que a mí me sabe más amargo que dulce y a mis jugadores también, porque estaban un poco cabizbajos y hemos tenido que levantarlos. Señores, hemos hecho un gran partido. Hemos tirado todo lo que teníamos para ir a buscar el resultado, para ir a ganar esto. Estamos en casa, queríamos dormir líderes, hemos acabado jugando con todo lo que teníamos, sabiendo que nos exponíamos un poco.

Pero nosotros queríamos ganar este partido. Entonces, ellos han salido un poco con la cabeza abajo, porque teníamos que haber ganado, porque son competitivos, porque es un equipo grande y siempre quiere ganar y los hemos tenido que levantar. Y los hemos felicitado y vamos a seguir trabajando. Solo puedo decir eso. Es de trabajo, es de trabajo.

¿Ese nivel de insatisfacción a qué se lo atribuye, al trabajo de los jugadores, a decisiones del cuerpo técnico o al rival?

La responsabilidad es toda mía. ¿Por qué es toda mía? Porque es un tema de trabajo y es el entrenador quien pone a trabajar a los jugadores. Si el equipo no mete goles es mi responsabilidad. Yo tengo que darles más recursos al equipo, yo tengo que entrenarlo más y tengo que entrenarlo mejor.

El que se tiene que poner a trabajar y a analizar soy yo con mi cuerpo técnico y así lo vamos a hacer porque desde el día uno estamos comprometidos para eso. Sabemos a qué hemos venido aquí y trabajaremos a muerte para conseguirlo.

¿Por qué la Liga solo hizo un remate directo en 90 minutos? ¿Por qué no jugó con dos delanteros?

Yo creo que el partido lo hemos llevado donde nosotros queríamos, nos ha tocado enfrentarnos a un equipo que estaba con línea de cinco, con tres centrales nominales y con tres volantes por dentro y cuesta mucho entrar.

Ya nos ha pasado en otros partidos y nosotros hemos intentado romper ese candado defensivo. Creo que han habido ocasiones, el tiro a marco se contabiliza como eso, pero no se contabilizan todos los centros que han pasado por delante, centros que han estado a punto de llegar al remate y no se contabiliza como ocasión de gol.

Para mí es importante porque son centros que los saca el defensa en el último instante y si llega el nuestro un poco antes es ocasión de gol clarísima. Creo que hay cosas que no se contabilizan como tal y que son muy buenas y que hay que decirlas y hay que rescatarlas de esta forma.

¿Qué se priorizará en estas semanas de parón?

Este parón nos deja tiempo para seguir introduciendo cosas para seguir reportando cosas. Sabemos que el equipo está muy bien en temas estructurales, en temas del bloque, porque hemos encajado muy poco y nos está faltando rematar esas jugadas con un poco más de contundencia.

Seguiremos enfocándonos con el tema de la definición, pero a nivel estructural, de jugar con dos puntas, hemos acabado jugando con un punta, más dos jugadores cercanos a ese punta, más dos carriles muy altos con Celso Borges, con Alex López de doble contención y solamente con tres jugadores que nos estaban sosteniendo un poco.

Hemos intentado ir por el partido y nos hemos expuesto, ellos tuvieron una última por esa exposición, que nosotros sabíamos que corríamos el riesgo, pero queríamos ganar el partido. Hemos tirado todo lo que teníamos ofensivo dentro de la cancha.

Al técnico se le paga por tomar decisiones y cuando sale bien se le felicita, pero cuando no salen de la mejor manera se le cuestiona. ¿Qué pesó para que jugadores como Marcel Hernández, Bryan Ruiz y Celso Borges no fueran titulares, siendo tan importantes?

Hay un un problema aquí y es que solo puedo jugar con once. Y es un problema. Si pudiera meterlos a todos los metería, porque todos son muy buenos. Yo tengo que elegir a once. Y tengo que elegir quiénes acompañan a esos once, es muy importante.

Porque nosotros cada jugador que llevamos, sea de los que acompañan, tiene un rol específico y nos va a aportar cosas que nosotros sabemos y estamos esperando el momento para utilizarlos.

Cada partido va a ser diferente, porque es diferente, es una historia diferente, un contexto diferente, un rival diferente y las piezas que necesitemos serán las que utilicemos. Esta vez fueron estas, pero en otro partido pueden ser totalmente diferentes.

Saprissa jugó con línea de cinco y había que ver cómo resolvía usted esa telaraña. ¿Le costó?

Hay mucha gente en un bloque defensivo y eso implica tener menos espacios, los tienes que crear, te tienes que mover más, te tenés que exponer más y eso cuesta.

Le cuesta no solo a Liga Deportiva Alajuelense, le cuesta a cualquier equipo al que se le plantee un bloque de esta forma. Nosotros estamos para ajustar ciertos movimientos en estos tipos de partidos que sabemos que nos podemos encontrar de aquí en adelante y esto es trabajo, enfocarse mucho en esas pequeñas ventajas que hoy nos ha costado encontrar, pero que sabemos que están.

Los jugadores saben que están allá, tenemos que seguir trabajando y en eso nos enfocaremos en esta fecha que viene que es un poco larga y nos permitirá trabajar esos aspectos importantes.

Ian Lawrence se dedicó a marcar a Christian Bolaños. ¿Ahí la Liga perdió ataque?

Lawrence lo que hacemos nosotros es hacerlo bajo, porque ellos jugaban con carriles. Nosotros lo hacíamos bajo para intentar traer presión ahí. Yo sé que la posición de Lawrence parecía más baja que alta, pero era para un tema de atracción y después aparecer.

Si se han fijado parecía más que no estaba allí, pero era por un tema de plan de juego.

Los únicos dos partidos que no ha ganado como técnico son contra Herediano y Saprissa, dos rivales directos. ¿Le preocupa que en los partidos grandes no ha podido ganar?

Cuando se enfrentan dos buenos equipos evidentemente se aprieta todo mucho más y sacar ventaja cuesta más. El que la aprovecha normalmente es el que gana y en estos dos partidos yo creo que hemos tenido fases del juego muy buenas, que nos han permitido sacar ventajas, pero no hemos sido del todo contundentes no hemos podido sacar esas ventajas.

Enfocándonos en esa contundencia, yo estoy seguro y convencido de que cuando llegue otra vez un partido de este calibre lo vamos a sacar adelante porque es un tema de trabajo.

Si fuera otra cosa me preocuparía, pero como es un tema de trabajo, sabemos dónde enfocarnos.

La Liga no logra vencer a Saprissa desde que lo dirige Mauricio Wright. ¿Qué piensa al respecto?

Vamos a estar enfocados para cuando lleguen esas fases finales poder darle vuelta a eso y ganarle al entrenador y a su equipo.

¿Cómo se maneja un camerino de tantas figuras y que no las puede poner a todas?

Se necesita mucho diálogo, se necesita mucha comunicación, hablar claro, hablar de frente y tener mucho respeto. Creo que tanto el equipo como el cuerpo técnico han encajado muy bien en eso.

Yo he estado en otros vestuarios muy pesados como puede ser el vestuario del Pachuca, el vestuario de Monterrey que también era pesado. En el Inter de Miami teníamos a jugadores como Blaise Matuidi que venía de ser campeón con Francia en 2018 y teníamos a Gonzalo Higuaín que son jugadores de mucho peso.

Ya llevaba yo algunos años en vestuarios con jugadores de mucho peso y evidentemente este no es una excepción. Cuando un entrenador quiere calidad y quiere muchos recursos, sabe que va a tener un vestuario de peso. Y yo estoy muy contento con los jugadores, con cada uno de ellos y lo estamos llevando muy bien.

¿Le beneficia o no el parón?

Estos días yo me los tomo como un espacio para poder analizar, para poder enfocarnos y para poder trabajar aquellas carencias que nosotros tenemos, porque jugar cada tres días a nivel de proceso es muy complicado.

Vamos a apostar todo por el trabajo para estarnos enfocando en todas esas cosas que hasta el día de hoy hemos tenido poco tiempo de trabajar y yo lo veo desde mi perspectiva como positivo por un tema de tiempo de trabajo.