“Yo me siento bien y tenía pensado jugar por lo menos un años más y después ver si quería seguir o no. Dependía de cómo llegara a ese momento. Por ahora, siento que todavía puedo jugar. Lo demostré en los últimos partidos que jugué con Herediano. Por el momento, no le cierro la puerta a ninguna otra opción que pueda tener acá en el país o afuera”, manifestó Díaz en esa charla publicada el 17 de mayo.