La verdad que yo tenía una opción para renovar un año más, pero al final no se da la opción. Yo tenía toda la intención de seguir en el club. Algunas decisiones que se tomaron por parte de la administración fue no seguir con mis servicios, ya que piensan en un cambio generacional y otras posibilidades que están manejando. Sí me dejaron claro que por lo deportivo no fue el tema, si no más administrativo.