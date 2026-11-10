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Puro Deporte

Francisco Calvo le hace un pedido especial a la afición

La Tricolor se prepara para enfrentar a Ecuador y a Argentina

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Francisco Calvo se refirió al presente de la Selección de Costa Rica, ahora bajo el mando de Bryan Ruiz. Este martes atendió a la prensa en el Proyecto Gol. JOHN DURAN
Milton Montenegro