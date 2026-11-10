Francisco Calvo le hace un pedido especial a la afición

La Selección Nacional continúa su preparación para enfrentar a Ecuador y Argentina en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

La Tricolor juega el próximo viernes, de visita ante Ecuador, y el martes de la próxima semana se presenta en Córdoba para medirse a Argentina.

Francisco Calvo, uno de los capitanes del conjunto nacional, atendió a la prensa esta mañana en el Proyecto Gol. No solo se refirió al papel de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección y a la elección de Manfred Ugalde como uno de los capitanes del equipo, sino que también les hizo un pedido especial a los aficionados.

“No voy a pedir paciencia, pero sí tolerancia. En el grupo tenemos objetivos claros y este tipo de amistosos nos preparan para lo que viene”, dijo Francisco Calvo, quien detalló cuáles son las metas inmediatas.

“El primer objetivo es la Copa Oro y debemos ir objetivo tras objetivo para luego pensar en eliminatorias. Estos partidos serán un buen parámetro para ver cómo estamos y, de la mano de Bryan (Ruiz), podemos hacer dos buenos encuentros”, indicó Francisco Calvo.

Sobre Bryan, ratificado como entrenador de la escuadra patria, Francisco avaló que se le haya dado la oportunidad.

“La figura de Bryan al frente de la Selección significa mucho; jugó muchos años al más alto nivel y se ha preparado como entrenador, y lo ha ido demostrando y lo sigue demostrando. Tenerlo como figura principal es importante para nosotros y el país”, mencionó Francisco, quien se mostró optimista sobre el rumbo que puede tomar el grupo bajo el mando de Bryan Ruiz.

“Sabemos que venimos de años difíciles. Eso no se puede dejar de lado, porque quedamos fuera del Mundial, pero estamos aquí con la misma ilusión de siempre”, señaló Calvo.

Francisco Calvo avaló la continuidad de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica. "La figura de Bryan significa mucho para el grupo", dijo Francisco Calvo. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El zaguero, con varios años en la Selección, agregó que una de sus funciones es transmitirles a los jóvenes la importancia de ser parte de la Tricolor.

“Creo que los jóvenes deben darse cuenta del valor de la camiseta y nosotros, como grandes, debemos transmitirlo día a día. Dejar claro que somos jugadores de selección estando acá o no. Considero que, conforme pasen las convocatorias, los jóvenes van a agarrar esa rutina de ser parte de la Selección”, resaltó Calvo.

Hace seis días, Bryan Ruiz anunció que el delantero Manfred Ugalde no solo está en sus planes, sino que también lo considera uno de los líderes del nuevo proceso.

El timonel confirmó que el delantero de 24 años será uno de los capitanes de la Sele, junto a Keylor Navas, Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas.

Francisco Calvo avaló la decisión de Ruiz y destacó el trabajo de Manfred con el combinado nacional.

“Manfred ha demostrado a través de los años que es un líder, y ser líder no se trata de quién habla o grita más; hay formas de ser líder. Manfred tiene eso. En los partidos difíciles siempre intenta agarrar el balón y hacer cosas diferentes. Es un líder y es bien merecido que Bryan lo tome en cuenta entre los capitanes”, destacó Francisco Calvo, quien, en el plano personal, comentó que está muy feliz en Uruguay, donde juega con Nacional.