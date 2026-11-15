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Puro Deporte

Francia cumple y se clasifica para cuartos de la Nations League de Europa

La Selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, logró reponerse de una derrota ante Italia por la Nations League y aseguró su boleto a la otra fase

Así marcaron los turcos a Kylian Mbappé, de la Selección de Francia, en el duelo por la Nations League de Europa.
Así marcaron los defensas turcos a Kylian Mbappé, de la Selección de Francia, en el duelo por la Nations League de Europa. MUSTAFA YALCIN
AFP