Francia cumple y se clasifica para cuartos de la Nations League de Europa

Burdeos, Francia. Francia se clasificó para los cuartos de final de la Nations League de Europa al vencer a Turquía por 2-1 en su último partido de la fase de grupos, este domingo en Burdeos.

Los Bleus dominaron el encuentro, pero volvieron a desperdiciar muchas ocasiones frente a la portería rival.

Consiguieron el triunfo gracias a un gol en propia puerta del defensa turco Emirhan Topcu (49′) y a Eli Junior Kroupi (80′), su primer tanto con la selección.

Bardakçi recortó distancias al final del partido (90′).

Los jugadores de Zinedine Zidane terminan en el primer puesto de su grupo.

Tres días después de una dura derrota en Italia (3-1), los franceses estaban obligados a disipar las dudas que comenzaban a acumularse sobre sus cabezas y la visita de los turcos, últimos del grupo, era la ocasión ideal para recuperar algo de confianza.

Los Tricolores cierran así esta primera fase en la cima de su grupo y afrontarán el sorteo de la siguiente ronda, previsto el viernes en Nyon (Suiza), con el codiciado estatus de cabezas de serie, lo que les permitirá jugar ante un segundo y el partido de vuelta en casa, en marzo de 2027.

Pero el contenido del partido volvió a dejar mucho que desear y plantea muchas incógnitas pese al regreso del capitán Kylian Mbappé, baja en Milán por dolores en los isquiotibiales (cara posterior del muslo).

Zidane trata de imponer una filosofía basada en la técnica y la posesión del balón, pero el sucesor de Didier Deschamps ya pudo medir en esta concentración de noviembre la dificultad de la tarea.

Además la ausencia por lesión de numerosos pesos pesados le obligó a improvisar y a dar entrada a varios jóvenes sin experiencia.

Francia y Bélgica se dejaron los boletos en este grupo A, por encima de una Italia que sigue sin alejar sus fantasmas.