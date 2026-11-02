Figura internacional de ESPN arremete contra el Saprissa de Hernán Medford

David Suazo, histórico exfutbolista hondureño y actual comentarista de ESPN en su edición para Centroamérica, no se guardó sus críticas al Saprissa de Hernán Medford.

Suazo, recordado por su paso por clubes como el Inter de Milán, de Italia, y el Benfica, de Portugal, expuso los motivos por los que considera que el rendimiento del Monstruo está por debajo de lo esperado.

Saprissa suma 25 puntos en el Apertura 2026 y ocupa la tercera posición de la clasificación. Sporting es segundo, con 27 unidades, las mismas que tiene el líder, Cartaginés, que cuenta con una mejor diferencia de gol.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

