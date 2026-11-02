Figura internacional de ESPN arremete contra el Saprissa de Hernán Medford

David Suazo, histórico exfutbolista hondureño y actual comentarista de ESPN en su edición para Centroamérica, no se guardó sus críticas al Saprissa de Hernán Medford.
Suazo, recordado por su paso por clubes como el Inter de Milán, de Italia, y el Benfica, de Portugal, expuso los motivos por los que considera que el rendimiento del Monstruo está por debajo de lo esperado.
Saprissa suma 25 puntos en el Apertura 2026 y ocupa la tercera posición de la clasificación. Sporting es segundo, con 27 unidades, las mismas que tiene el líder, Cartaginés, que cuenta con una mejor diferencia de gol.
Además, los tibaseños quedaron eliminados de la Copa Centroamericana, aunque consiguieron asegurar su boleto para la Concachampions 2027.
“Por todo lo que ha hecho, han hablado sus dirigentes, por lo que ha dicho Hernán (Medford) en las conferencias, siento que Saprissa queda a deber. Ellos pueden dar más, pero están en grandes dificultades. Solamente deben agradecer que tienen un gran portero, porque si no fuera por eso, sería otro Saprissa”, sentenció Suazo.
El catracho destacó el trabajo del guardameta Abraham Madriz, quien en el clásico ante Alajuelense realizó tres intervenciones determinantes durante el segundo tiempo.
David Suazo disputó con Honduras la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.