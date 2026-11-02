Saprissa enfrenta su peor pesadilla cuando más le urge la victoria

A Saprissa le quedan cuatro partidos para intentar recuperar el liderato. Tras la fecha 14, los morados pasaron del primer lugar al tercer puesto.
Desde que comenzó el torneo, el conjunto tibaseño se mantuvo en el liderato, salvo en la fecha 8. Recuperó el primer lugar en la siguiente jornada y no fue hasta la fecha 14 cuando cayó al tercer puesto.
Recuperar el liderato en el primero de los cuatro partidos que le restan es más complicado de lo que parece: el conjunto saprissista visita un escenario que ha sido una verdadera pesadilla.
El próximo jueves, Saprissa visitará a Herediano en el estadio Carlos Alvarado, escenario donde nunca ha ganado ante los florenses. El mejor resultado que consiguió allí fue un empate.
Saprissa visitó el Carlos Alvarado en ocho ocasiones para enfrentar a Herediano, con un balance de siete victorias florenses y un empate. En cuanto a los goles, los locales anotaron 19 y los morados, solo 5.
El rendimiento de Saprissa en la casa florense es de apenas un 4,2%, producto de un punto obtenido de 24 posibles.
“Cada partido es una historia nueva y el equipo está convencido de ir a ganar para seguir peleando arriba”, dijo Abraham Madriz, quien se lució con sus tapadas en el clásico contra Alajuelense.
Saprissa empató 0-0 con los manudos y pasó del primer puesto al tercer lugar del Apertura 2026.
“Pasar del primero al tercero, hay que tomarlo con paciencia; la diferencia son dos puntos, es un partido”, señaló Luis Paradela luego del encuentro contra la Liga.
“Faltan cuatro jornadas y debemos seguir con el objetivo y la mentalidad de poder quedar líderes”, agregó Paradela, quien no se preocupa por los ocho partidos del equipo sin ganar en el campo herediano.
“Hay que tomar el juego con la mayor seriedad posible. Saprissa siempre está obligado a ganar, juegue donde juegue”, expresó Luis Javier.
Fidel Escobar tampoco dramatizó por el hecho de que Saprissa nunca haya logrado un triunfo ante Herediano en el Carlos Alvarado.
“En esta institución siempre he visto ganar. Queríamos seguir arriba; dependía de nosotros y quedan 12 puntos en disputa. Sabemos el rival que tenemos al frente el jueves y debemos trabajar fuerte para buscar la victoria”, comentó Fidel.
Los fríos números de Saprissa
El único partido que Saprissa no perdió fue el empate 3-3 del 18 de setiembre de 2025.
Saprissa quedó en blanco en cinco de esos ocho compromisos. En tres de sus cuatro visitas más recientes perdió 2-0; la otra terminó 3-3.
En 5 de los 8 juegos recibió dos goles y en tres partidos recibió 3 anotaciones.
El antecedente más reciente: Herediano ganó 2-0 el 16 de mayo de 2026 y revirtió la derrota 2-1 de la ida, para imponerse 3-2 en el global y celebrar su título número 32.