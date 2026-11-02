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Puro Deporte

Saprissa enfrenta su peor pesadilla cuando más le urge la victoria

Los morados juegan el jueves de visita contra Herediano

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Saprissa tiene una complicada visita al Estadio Carlos Alvarado. Aquí en el Apertura 2025, cuando empató 3-3. JOHN DURAN

Milton Montenegro y Alejandro Cerdas

A Saprissa le quedan cuatro partidos para intentar recuperar el liderato. Tras la fecha 14, los morados pasaron del primer lugar al tercer puesto.

Desde que comenzó el torneo, el conjunto tibaseño se mantuvo en el liderato, salvo en la fecha 8. Recuperó el primer lugar en la siguiente jornada y no fue hasta la fecha 14 cuando cayó al tercer puesto.

Recuperar el liderato en el primero de los cuatro partidos que le restan es más complicado de lo que parece: el conjunto saprissista visita un escenario que ha sido una verdadera pesadilla.