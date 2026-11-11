FIFA señala qué debe mejorar Costa Rica para el Mundial Femenino 2031 (algo que miles padecen cada día)

La FIFA, por medio de su evaluación de las sedes del Mundial Femenino 2031, en la que Costa Rica forma parte de la candidatura junto a Estados Unidos, Jamaica y México, dio a conocer el aspecto que le pide mejorar nuestro país de cara a la competición.

La FIFA considera clave que Costa Rica encuentre mecanismos para mejorar la movilidad de los aficionados, sobre todo en los traslados desde el aeropuerto Juan Santamaría hacia San José, así como en los accesos al Estadio Nacional, recinto que ya cuenta con la aprobación para ser sede oficial.

“En lo que respecta a la movilidad intraurbana, el uso del automóvil como principal medio de transporte para acceder a los recintos vinculados a la competición en varias ciudades anfitrionas candidatas, así como la ausencia, en esta fase, de un compromiso formal para ofrecer transporte público gratuito, son aspectos que también se deben tener en cuenta”, señala el informe.

En 2022, Costa Rica fue sede del Mundial Femenino Sub-20, el Estadio Nacional fue el principal reducto.

Una situación similar afronta Jamaica, mientras que la evaluación no detectó estos problemas en Estados Unidos y México.

En otros aspectos analizados, como las telecomunicaciones, la hotelería y el apoyo gubernamental, el informe señala que Costa Rica cumple con los parámetros establecidos.

La visita de FIFA se realizó entre el 14 y el 15 de febrero de este año.

En cuanto a Costa Rica como país organizador, el ente destacó su experiencia en el desarrollo de mundiales juveniles, ya que el país fue sede de una Copa Mundial Sub-17 y otra Sub-20, ambas en femenino.

“Costa Rica destaca su experiencia como país organizador de competiciones juveniles femeninas de la FIFA, lo que ha contribuido al desarrollo de las estructuras de competición en el ámbito nacional y regional. Las federaciones candidatas apuestan por impulsar la profesionalización de la Liga Promerica (Primera División Femenina) mediante la inversión sostenible y la concesión de licencias de clubes, así como fomentar alianzas comunitarias, entornos de entrenamiento inclusivos y recursos compartidos para reducir las tasas de abandono y mejorar los estándares generales del fútbol femenino”, se lee en el informe.

También se dio a conocer que la candidatura de Concacaf ya propuso una fecha aproximada para la celebración del torneo, que, en principio, se disputaría desde junio hasta finales de julio de 2031.

En principio, Costa Rica podría albergar únicamente los partidos correspondientes a un grupo del Mundial 2031.