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Puro Deporte

FIFA señala qué debe mejorar Costa Rica para el Mundial Femenino 2031 (algo que miles padecen cada día)

El Mundial 2031 Femenino ya le tiene una tarea a Costa Rica como país organizador

Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos y México presentaron su candidatura para el mundial femenino mayor del 2031.
Desde finales del 2025, Costa Rica presentó junto a Jamaica, Estados Unidos y México la candidatura para ser sede del Mundial Mayor Femenino 2031. Por Costa Rica estuvo el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto. Fedefutbol
Esteban Valverde