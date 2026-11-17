La Selección de Costa Rica se quedó con un hombre menos el viernes pasado ante Ecuador y eso acarrea otra consecuencia, en vista de que Bryan Ruiz tampoco podrá contar con un futbolista para el partido de este martes 17 de noviembre contra Argentina en Córdoba.

Aunque se tratan de partidos amistosos, las expulsiones no quedan exentas de castigo, así que por la roja que vio Diego Mesén el viernes pasado, el defensor está inhabilitado este martes, según anunció la FIFA.

“Esta disposición fue confirmada por las autoridades disciplinarias de la FIFA, luego de una consulta realizada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF)”, se lee en un comunicado emitido por la Fedefútbol.

La respuesta de la FIFA detalló que el artículo 66, inciso 5, del Código Disciplinario de la FIFA establece que las personas que reciben una tarjeta roja directa deben cumplir automáticamente un partido de suspensión en la siguiente fecha.

Asimismo, el artículo 69, inciso 2, apartado h), dispone que las sanciones impuestas durante un partido amistoso deben cumplirse en el siguiente encuentro amistoso.

La Federación agregó que ante esta situación, Diego Mesén permanecerá trabajando con el grupo de la Selección Nacional, bajo las órdenes del director técnico Bryan Ruiz, aunque no estará habilitado para disputar el compromiso ante Argentina, que será este martes, a las 5 p. m., en el Estadio Mario Alberto Kempes.