Fedefútbol emite el primer parte oficial sobre la lesión de Alexis Gamboa

¿Qué tiene Alexis Gamboa? Después de que el futbolista salió del camerino con la rodilla izquierda vendada y sin poder apoyarla, caminando con dificultad, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un primer parte oficial.

“El jugador Alexis Gamboa sufrió una lesión en su rodilla izquierda, por lo que estará viajando este sábado 14 de noviembre por la mañana a Costa Rica”, se lee en el pronunciamiento.

La lesión (ocurrida tras una falta del ecuatoriano John Yeboah) no pinta bien, pero hay que esperar a los exámenes pertinentes.

Será en territorio nacional donde le realicen la resonancia magnética y, a partir de eso, la Federación indicó que le presentará el informe a su equipo, Liga Deportiva Alajuelense, “con quienes ya se ha coordinado el proceso”.

Debido a la lesión de Alexis Gamboa, Bryan Ruiz tomó la decisión de convocar a Kendall Waston para el juego contra Argentina, que será el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba.