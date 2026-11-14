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Puro Deporte

Fedefútbol emite el primer parte oficial sobre la lesión de Alexis Gamboa

Esto es lo último que se conoce sobre Alexis Gamboa, tras la lesión que sufrió en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo.
La Federación Costarricense de Fútbol se pronunció sobre lo que sigue ahora con Alexis Gamboa. FCRF
Fanny Tayver Marín