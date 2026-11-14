Esto es lo que se sabe de Alexis Gamboa: Josué Quesada grabó cómo salió de la cancha y el video impacta

Alexis Gamboa sufrió una lesión en la rodilla izquierda que tiene encendidas las luces de emergencia en la Selección de Costa Rica y en Liga Deportiva Alajuelense, pues se teme que su recuperación se lleve algún tiempo importante.

Incluso, por la forma en la que se dio el impacto, cuando él no despejó el balón con la pierna derecha, sino que lo hizo con la izquierda y lo “atropelló” John Yeboah, la escena ya daba para pensar en algo serio.

Alexis Gamboa estaba recién ingresado al partido en el que la Selección de Costa Rica perdió por 2-0 contra Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Le vendaron la rodilla y él se levantó. Siguió, pero no por mucho tiempo. De hecho, prácticamente no estuvo casi nada en cancha. Hizo lo que pudo en una nueva acción, pero no estaba para jugar, se ganó la amarilla al frenar a un ecuatoriano con falta y eso fue todo para el defensor central.

Sus manos en el rostro, el semblante de desconsuelo y los puñetazos que le dio al césped eran una clara evidencia de que las cosas no están bien. La dolencia actual, de la cual no hay un parte médico aún, es en la misma rodilla que sufrió un esguince cuando Alajuelense jugó contra Firpo en El Salvador, en la Copa Centroamericana.

Aquella lesión lo tuvo varias semanas fuera de las canchas y ahora se está a la espera de que le hagan los exámenes de rigor para conocer el diagnóstico exacto.

El periodista Josué Quesada grabó a Alexis Gamboa cuando lo sacaron en camilla y el video es impactante.

Así salió Alexis Gamboa del terreno de juego. Lamentable. pic.twitter.com/XTTQk6LW0n — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) November 14, 2026

En la rueda de prensa posterior al juego, el seleccionador nacional, Bryan Ruiz, indicó que a Alexis Gamboa están evaluándolo, que no podrá estar en el partido del martes 17 de noviembre contra Argentina en Córdoba y que ahora tendrá que definir en los próximos minutos con quién lo va a sustituir.