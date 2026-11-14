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Puro Deporte

Esto es lo que se sabe de Alexis Gamboa: Josué Quesada grabó cómo salió de la cancha y el video impacta

Alexis Gamboa se lesionó en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica y ya está descartado para el duelo ante Argentina

Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador.
Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador. ARMANDO PRADO
Fanny Tayver Marín