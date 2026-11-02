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Favoritos en Champions buscan posicionarse para evitar una eliminatoria extra

La Champions League tendrá actividad esta semana con algunos de los aspirantes al título bien alineados en la tabla general

El delantero inglés del Bayern Múnich mostró el trofeo del Balón de Oro antes del clásico ante el Borussia Dortmund del pasado sábado.
El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane mostró el trofeo del Balón de Oro antes del clásico ante el Borussia Dortmund del pasado sábado. ALEXANDRA BEIER
AFP

París, Francia. La Champions League llegará esta semana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de posicionarse entre los ocho primeros y evitar así una eliminatoria extra en la parte decisiva del torneo.

Tras las tres primeras jornadas, varios de los favoritos al título (como el vigente bicampeón PSG, Real Madrid, Barcelona, Arsenal o Liverpool) ya están en el Top 8 y el objetivo en mantenerse, pero otros grandes como Manchester City, Bayern o Inter están por ahora fuera de ese grupo de equipos que no tendrán que pasar por el play off de acceso a los octavos de final.

El Bayern, precisamente, tiene además una complicada salida al Metropolitano para enfrentarse el martes a un Atlético de Madrid en gran forma, con ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos disputados.