Favoritos en Champions buscan posicionarse para evitar una eliminatoria extra

París, Francia. La Champions League llegará esta semana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de posicionarse entre los ocho primeros y evitar así una eliminatoria extra en la parte decisiva del torneo.

Tras las tres primeras jornadas, varios de los favoritos al título (como el vigente bicampeón PSG, Real Madrid, Barcelona, Arsenal o Liverpool) ya están en el Top 8 y el objetivo en mantenerse, pero otros grandes como Manchester City, Bayern o Inter están por ahora fuera de ese grupo de equipos que no tendrán que pasar por el play off de acceso a los octavos de final.

El Bayern, precisamente, tiene además una complicada salida al Metropolitano para enfrentarse el martes a un Atlético de Madrid en gran forma, con ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos disputados.

El equipo madrileño afronta una semana decisiva para saber a qué puede aspirar esta temporada. Con cuatro puntos en tres jornadas, adelantará al Bayern (5) en caso de vencerle y el fin de semana se enfrentará al Barcelona con el liderato de LaLiga en juego.

Kane amenaza al Atleti

Tras igualar el récord de Luis Aragonés al ganar el sábado al Alavés, Diego Simeone se convertirá en el técnico rojiblanco con más victorias en caso de vencer al campeón alemán (sería el triunfo 345 en 566 partidos).

Otro protagonista de ese partido podría ser Harry Kane: el delantero inglés del Bayern, flamante Balón de Oro 2026, podría igualar el récord de Cristiano Ronaldo de partidos consecutivos marcando al menos un gol (11) en Champions.

El delantero inglés Anthony Gordon anota en el partido entre el FC Barcelona y el Alavés, en la pasada fecha de la Liga Española, antes de que los catalanes disputen un nuevo duelo de la Champions. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)

El Bayern, no obstante, se presenta en Madrid debilitado tras las bajas de Ismael Saibari y Serge Gnabry, lesionados contra el Borussia Dortmund el fin de semana, y con Michael Olise con molestias en una rodilla.

También tiene una visita complicada a España el PSG, esta vez contra el Villarreal, aunque el equipo de Luis Enrique parece haber encontrado ya la velocidad de crucero y lidera tanto la Ligue 1 como la liguilla de la Champions, tras dos recientes exhibiciones frente a City y Barcelona, en la jornada pasada (4-2).

El campeón de Europa buscará en Villarreal la décima victoria consecutiva en todas las competiciones, para mantener el pleno en Europa y dar ya un paso casi decisivo para los octavos de final.

Otro de los equipos que suman 9 puntos tras tres jornadas es el Aston Villa, que visitará al Barcelona (6 unidades), que se recuperó de sus derrotas contra PSG y Real Madrid con una goleada 6-1 al Alavés.

Los Villanos tendrán en el banquillo a Unai Emery, que solo suma tres victorias en 30 partidos contra el Barcelona y una de ellas, la única en Champions, de regusto muy amargo, ya que la exhibición en el Parque de los Príncipes (4-0 con el PSG en la temporada 2016-2017) fue el preludio de la remontada azulgrana, una de las más recordadas en la historia reciente del fútbol europeo (6-1).

También el martes, otros dos aspirantes a llegar lejos en el torneo, Manchester United e Inter, afrontarán sus partidos (frente a Roma y Feyenoord, respectivamente) con la necesidad de ganar para desactivar sus crisis.

Problemas para United e Inter

El Manchester United no levanta cabeza y su última victoria se remonta a la primera jornada de Champions (4-0 al modesto Sabah de Azerbaiyán). Desde entonces, seis derrotas y tres empates, hundido en la clasificación de la Premier League (17º) y que podría quedar incluso fuera de los puestos de play off en caso de otra derrota... Quizás la puntilla definitiva al criticado Michael Carrick.

Como el United, el Inter sólo ha sumado tres puntos de 9 posibles, y el fin de semana perdió el derbi frente al Milan y el liderato de la Serie A.

Lo más destacado del miércoles serán los partidos de los otros dos equipos que suman 9 puntos, Real Madrid y Liverpool, para jugar contra AEK Atenas en Grecia y el Fenerbahce en Estambul, respectivamente.

También Arsenal (7 puntos) y Manchester City actuarán como visitantes en Praga ante el Slavia y en Leipzig, respectivamente, mientras que el Betis, el quinto y último equipo con pleno de 9 puntos, viajará al Westfalenstadion para medirse al Borussia Dortmund, colíder de la Bundesliga.