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¿Estuvo bien expulsado el jugador de Herediano que le entró fuerte a Mariano Torres? Esto dice Greivin Porras

Analista arbitral dio su opinión sobre la jugada polémica del Herediano - Saprissa

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Steven Madrigal le mostró la tarjeta roja a Nick Bennette del Herediano. Jose Cordero
Esteban Valverde