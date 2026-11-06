¿Estuvo bien expulsado el jugador de Herediano que le entró fuerte a Mariano Torres? Esto dice Greivin Porras

El árbitro Steven Madrigal decidió expulsar a Nick Bennette durante el partido entre Herediano y Saprissa.

El juvenil florense le hizo una fuerte entrada a Mariano Torres y, aunque en primera instancia el árbitro central no consideró que fuera una acción de tarjeta roja, finalmente fue llamado por el VAR y rectificó su decisión.

El analista arbitral Greivin Porras aplaudió la decisión, aunque consideró que la entrada ameritaba una expulsión desde el primer momento.

“Correcto, el árbitro debió mostrar la tarjeta roja en primera instancia, pero el VAR asistió correctamente. Es una acción brusca grave; bien expulsado el futbolista”, dijo Greivin Porras.

El duelo entre Herediano y Saprissa se encuentra en el minuto 58 y los morados ganan con un gol de Newton Williams.