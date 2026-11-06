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Estos podrían ser los destinatarios de los mensajes e indirectas de Jafet Soto tras la eliminación de Herediano

Jafet Soto hizo una conferencia de prensa en la que tiró, luego de que Herediano quedara eliminado del Apertura 2026

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Jafet Soto saludó a Hernán Medford, en la previa del Herediano - Saprissa. Jose Cordero
Esteban Valverde