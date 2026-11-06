Estos podrían ser los destinatarios de los mensajes e indirectas de Jafet Soto tras la eliminación de Herediano

Jafet Soto se sentó frente a los medios de comunicación y empezó a “tirar con todo”. El día en que Herediano quedó eliminado del Apertura 2026, tras caer 2-0 contra Saprissa, el timonel florense lanzó todos los mensajes que quiso y señaló a varias personas mediante indirectas.

Soto comenzó cuestionando a un narrador de amplia trayectoria, a quien le criticó la forma de describir los acontecimientos durante los partidos. Luego hizo referencia a personas con apellido de fruta. Uno de los narradores de trayectoria cuyo apellido está relacionado con una fruta es Kristian Mora, una de las principales voces de Fox.

¿Indirectas de Jafet a Kristian Mora?

Esto dijo Soto:

“Ahora, lo de que el narrador narra feo y grita, eso cansa, porque ahora se narra con alegría... Uno escucha a los narradores internacionales y no gritan; es jocoso, la narración es distinta. Por eso le bajan el volumen a los narradores. Pero yo no tengo problema en decir que es mi responsabilidad lo que pasó. Sin embargo, eso debería quitarme entonces los 16 trofeos que hemos conseguido y que nos han permitido nivelarnos con Saprissa y la Liga. Ya nosotros le pasamos a la Liga”.

“Me siento mal, pido disculpas. Algunos que tienen apellido de fruta dirán cosas en Facebook. A todos esos genios les digo que es muy fácil ver las cosas desde afuera, pero también les digo que esta cachetada es bien bonita; es una buena sentada para mí y para todo Fuerza Herediana”.

Jafet Soto caminó junto a Yendrick Ruiz rumbo al banquillo en el juego entre Herediano y Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

El entrenador de Herediano también lanzó un mensaje que podría aludir a Gustavo Pérez, quien fue gerente deportivo del conjunto rojiamarillo.

“No nos salió nada. Esta es una temporada en la que aprendimos cosas distintas. Hay mucho por cambiar desde nuestra base, donde la responsabilidad como presidente es mía. También hubo directores deportivos que no supieron encontrar el camino para sacar a un joven con potencial. Tenemos jóvenes con potencial, pero les falta madurez. Hemos dejado de potenciar jugadores desde que se fue Andy Rojas. Hay un montón de cosas que nos hacen despedirnos de esta temporada”.

El mandamás de Herediano también se refirió al arbitraje, un gremio al que critica constantemente.

“No nos seguimos nivelando con el arbitraje. Es una noche pésima para el árbitro. No se pueden hacer árbitros a la fuerza. Solo porque se ven musculosos no quiere decir que tengan calidad”.

El árbitro central del partido entre Herediano y Saprissa fue Steven Madrigal.

“Ahora le decía a Keylor Herrera que no sé cómo hemos hecho para ser campeones en Alajuela con él mismo. Se lo dije a Keylor Herrera. Ahora, nuestro gran objetivo es terminar el estadio”.

Por último, Soto lanzó un comentario que podría interpretarse como un mensaje para el entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez.

“Yo me retiré en 2008, pero antes... Es que después dicen que solo hablo de mí, pero es muy fácil ser entrenador, citar a las 3 p. m. y dormir hasta las 10 a. m. Yo mañana me levanto a construir un legado a las 7 a. m.”, declaró Soto.

El comentario del entrenador rojiamarillo podría vincularse con una de las últimas conferencias de prensa de Ramírez, en la que este prefirió no hablar directamente de Soto, aunque sí hizo una observación sobre su personalidad.

“Del muchacho (Jafet Soto) no voy a hablar; él hace su show. Cuando uno observa a una persona que habla y dice yo, yo, yo, yo, me da una perspectiva de lo que es”.