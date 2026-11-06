Jafet Soto descargó contra muchos y sentenció: ‘Esta cachetada para Herediano es bien bonita’

Jafet Soto tomó el micrófono y respondió preguntas que ni siquiera le cuestionaron; el presidente y entrenador de Herediano no se guardó nada en la conferencia posteliminación del Herediano.

El Team perdió contra Saprissa 2 a 0 y tiró mensajes entre líneas y señaló a protagonistas del fútbol nacional que no tenían que ver con este partido: un narrador que no identificó, también habló del “árbitro musculoso”, entre otros.

—¿Cuál es su valoración de la derrota ante Saprissa?

—Siento que el partido comenzó muy parejo, tanto por parte de Saprissa como de nosotros. El juego se niveló en el mediocampo por la presencia de Albert Barahona y Mariano Torres. Nosotros teníamos a Elías Aguilar y Allan Cruz, pero, cuando no hay una presencia ofensiva, los centrales tienen ciertas libertades. Hay jugadores que improvisamos, pero que no sienten esa posición como tal.

“El primer gol es producto de un mal despeje, pero también hay una mala salida nuestra: Abner Hudson no va al espacio. Nos equivocamos. Siento que el cambio que hicimos nos permitió recomponer, pero después viene la expulsión, que cambia todo el juego. Jugar el clásico con 10 jugadores es muy complicado. Tuvimos el control, pero nos faltó profundidad”.

Gerson Torres del Saprissa enfrentó la marca de Keysher Fuller del Herediano. (Jose Cordero/Jose Cordero)

—¿Por qué la temporada del Herediano como campeón fue tan mala?

—No nos salió nada. Esta es una temporada en la que aprendimos cosas distintas. Hay mucho por cambiar desde nuestra base, donde la responsabilidad como presidente es mía. También hubo directores deportivos que no supieron encontrar el camino para sacar a un joven con potencial. Tenemos jóvenes con potencial, pero les falta madurez. Hemos dejado de potenciar jugadores desde que se fue Andy Rojas. Hay un montón de cosas que nos hacen despedirnos de esta temporada.

“Llevamos seis años sin jugar en casa y hasta ahora nos llevamos un garrotazo como este. Fuerza Herediana ha hecho un gran papel”.

“Ahora, lo de que el narrador narra feo y grita, eso cansa, porque ahora se narra con alegría... Uno escucha a los narradores internacionales y no gritan; es jocoso, la narración es distinta. Por eso le bajan el volumen a los narradores. Pero yo no tengo problema en decir que es mi responsabilidad lo que pasó. Sin embargo, eso debería quitarme entonces los 16 trofeos que hemos conseguido y que nos han permitido nivelarnos con Saprissa y la Liga. Ya nosotros le pasamos a la Liga”.

“No nos seguimos nivelando con el arbitraje. Es una noche pésima para el árbitro. No se pueden hacer árbitros a la fuerza. Solo porque se ven musculosos no quiere decir que tengan calidad”.

“Ahora le decía a Keylor Herrera que no sé cómo hemos hecho para ser campeones en Alajuela con él mismo. Se lo dije a Keylor Herrera. Ahora, nuestro gran objetivo es terminar el estadio”.

—¿Qué responsabilidad tienen los jugadores?

—Yo sería muy ingrato si digo que el jugador tiene la culpa, porque este grupo me hizo bicampeón. Hay equipos grandes en el mundo, como el Manchester United, que han tenido torneos malos. El Bayern, en su momento, y el Milan de Italia, que es sétimo en su liga. No me comparo con esos equipos, pero sí con lo que representa su historia.

“Esto es mi responsabilidad, pero si yo hago un balance de los campeonatos que gané y del título internacional, entonces no es un tema de conformismo. Esto es un fracaso, indudablemente, pero también es un aprendizaje muy grande”.

“No podemos estar en dos cosas al mismo tiempo. Vean, yo hoy estuve a las 7 a. m. en el estadio, luego me vine para acá. Este mes le he dedicado más de 300 horas al estadio”.

“Hay tres cosas que siempre he hecho: planificar, soñar y confiar. Yo confío en Dios y esa confianza me ha dado las otras dos cosas. Esta vez no planifiqué bien, pero sueño con terminar el estadio, con inaugurarlo. Sueño con el estadio más bonito del país, el más moderno. Somos los primeros en todo: seremos el primer estadio que se construye desde que arrancó hasta que terminó, un estadio con todas las condiciones que exige el Ministerio de Salud y el CFIA. Sí, he dejado la vida, pero planifico, sueño y confío en Dios”.

—¿Cuál es el mensaje ante lo vivido?

—Mucho aprendizaje. Creo que en Fuerza Herediana volveremos al modelo de junta directiva en el que nos sentamos, proyectamos y armamos el equipo. Siempre ha sido la junta directiva, los candidatos y a eso volveremos.

—¿Cómo se siente usted en este momento?

—Es un reto muy lindo. Yo me retiré en 2008, pero antes... Es que después dicen que solo hablo de mí, pero es muy fácil ser entrenador, citar a las 3 p. m. y dormir hasta las 10 a. m. Yo mañana me levanto a construir un legado a las 7 a. m.

“Me siento mal, pido disculpas. Algunos que tienen apellido de fruta dirán cosas en Facebook. A todos esos genios les digo que es muy fácil ver las cosas desde afuera, pero también les digo que esta cachetada es bien bonita; es una buena sentada para mí y para todo Fuerza Herediana”.

—¿Ya tiene contempladas medidas y cambios para el próximo torneo?

—Primero, ya lo venía haciendo. Yo iba a tomar medidas desde mayo; mucho de lo que iba a pasar ya lo sabía. Debemos sentarnos a analizar, planificar y cambiar. Se deben dar cambios, pero hay que desarrollar toda la base. Hemos venido haciendo análisis y observaciones de lo que hay que cambiar. No debemos descuidar ciertas cosas. Vamos a cerrar con dignidad. El domingo hay que salir a jugar con todo.