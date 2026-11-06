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Puro Deporte

Jafet Soto descargó contra muchos y sentenció: ‘Esta cachetada para Herediano es bien bonita’

Jafet Soto, presidente y entrenador de Herediano, no se guardó nada en la conferencia tras la eliminación del Apertura 2026

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Jafet Soto vivió con intensidad el duelo que Herediano terminó perdiendo 2 a 0 contra Saprissa. Jose Cordero

Milton Montenegro y Esteban Valverde