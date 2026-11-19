Fue el propio Bryan Ruiz quien dio a conocer que no pedirá ningún amistoso en enero y que ahora la Selección de Costa Rica volverá a jugar propiamente en la Fecha FIFA de marzo, cuando se disputará el repechaje ante Puerto Rico, por la clasificación a la Copa Oro.

El técnico de la Tricolor tendrá su período de análisis y para ese llamado la lista puede variar de manera considerable. También dependerá mucho de cómo se encuentran los futbolistas en ese momento. Pero desde ahora, todo hace indicar que habrá cambios en la lista.

“Ya lo veremos, vamos a ir analizando más en frío jugador por jugador, según lo que nosotros queremos, de lo que nos den tanto individual como en el modelo de juego que nosotros queremos implementar o usar en la Selección. Yo estoy contento con el esfuerzo de todos los muchachos, pero ellos también tienen que entender que esto va por rendimiento”, expresó Bryan Ruiz en Repretel.

Porque en principio, él tenía en mente un grupo distinto para esta gira por Suramérica, que terminó con una derrota de 2-0 frente a Ecuador y un partido desastroso ante Argentina, que acabó en una paliza de 7-0.

“Siete jugadores quedaron fuera por lesión en esta convocatoria, que posiblemente iban a estar. Esto le abrió campo a otros que lo han estado haciendo bien también; pero ya el análisis va a ser totalmente general, sobre todo el nivel de los jugadores y lo que nosotros queremos para estos partidos que vienen en marzo y para la Selección en general”, destacó Bryan Ruiz.

Los partidos de repechaje por un boleto a la Copa Oro serán entre el 22 y el 30 de marzo, en la primera Fecha FIFA, pero Concacaf todavía no da a conocer los días exactos. Solo está definido que la serie ante Puerto Rico cerrará en Costa Rica, por su mejor posición en el ranking.