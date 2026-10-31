Esto pasó en el camerino de Alajuelense luego de que el mexicano Ángel Zaldívar lloraba por su expulsión

Al atacante mexicano Ángel Zaldívar no se le dan las cosas con Liga Deportiva Alajuelense y sintió que el mundo se le vino encima en el partido contra Motagua, cuando salió expulsado por acumulación de amarillas.

El futbolista entró al partido en el minuto 59 en sustitución de su compatriota Ronaldo Cisneros, lo amonestaron en el minuto 73 y la segunda amarilla la recibió en el minuto 90+2.

Alajuelense se defendía con uñas y dientes, ante un Motagua volcado al ataque porque necesitaba un gol para clasificar. La Liga resistía y también la tuvo para cortar los sufrimientos, como en el último intento con Anthony Hernández.

La tensión era máxima y esa expulsión nadie en Alajuelense lo podía creer, menos el propio Ángel Zaldívar, que lloraba desconsolado y la caminata hacia el camerino se le hizo eterna.

El atacante mexicano se veía desmoralizado y el propio guardameta de Motagua, Luis Ortiz, le dio una palabras de aliento.

Quedaban unos minutos que a Zaldívar se le hicieron eternos, posiblemente como a cualquier liguista; mientras que Óscar Ramírez le insistía a sus hombres en que tenían que aguantar, como lo hicieron.

Esa roja fue un golpe para Ángel Zaldívar y Yerlan Sosa no lo podía creer. (John Durán/John Durán)

Antes del clásico del domingo, Óscar Ramírez recibió una consulta sobre cómo levantar anímicamente a un jugador como Zaldívar, que convive entre silbidos y reproches, que en lo que va del semestre solo contabiliza un gol y que juega poco.

El Macho respondió que hay dos formas importantes y que la primera es que el cuerpo técnico está en constante comunicación con él.

“Cuando regresé, fue una de las primeras personas con las que hablé y le dije que esto de la afición pasa y la única manera de vencer eso es con ganas, con deseos y demostrar y él lo tiene. Tal vez la gente está con lo primario, pero lo que él viene realizando a mí me tiene muy contento”, afirmó Óscar Ramírez.

Recordó que en el partido que Alajuelense disputó contra Inter San Carlos en Ciudad Quesada, Ángel Zaldívar entró con muchos bríos y que cuando está en cancha recupera muchos balones y mete presión a la defensa.

Luis Ortiz se solidarizó con Ángel Zaldívar. (John Durán/John Durán)

“Hay factores invisibles para el aficionado, pero que para uno son útiles. El jueves desgraciadamente le pasó lo que le pasó (la roja), pero hubo un gesto muy bonito del camerino: todos le aplaudimos.

”Porque si lo hizo, fue por el bien, no por pensar en hacer una torpeza; simplemente que el partido lo ameritaba. Viendo la jugada, él se resbala y por eso se ve aparatoso, pero eso es lo importante”, reveló Óscar Ramírez.

Una anécdota

A raíz de esta situación con Ángel Zaldívar, el técnico rojinegro contó una anécdota de su época como futbolista. El Macho contó que una vez, a Alajuelense llegó un muchacho que lo llevó el presidente del club y al gerente no le gustó, entonces ni siquiera lo saludaba.

“Como cuatro veces el muchacho tuvo los deseos de salirse del equipo y los que estábamos en ese grupo lo sostuvimos y vea qué interesante, que en la única final que Alajuelense ha ganado en el Saprissa, él jugó como titular, fue el mejor en la cancha y nos dio el campeonato. Vea lo fuerte que es tener un grupo que pueda sostener a compañeros ante situaciones de ese tipo y aquí lo tenemos”, pronunció Óscar Ramírez.