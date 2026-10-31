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Puro Deporte

Esto pasó en el camerino de Alajuelense luego de que el mexicano Ángel Zaldívar lloraba por su expulsión

Óscar Ramírez habló de Ángel Zaldívar y recordó el caso de un jugador que no la pasaba bien en Alajuelense

Alajuela Motagua
Ángel Zaldívar no pudo contener el llanto al salir expulsado en el partido entre Alajuelense y Motagua. John Durán
Fanny Tayver Marín

Al atacante mexicano Ángel Zaldívar no se le dan las cosas con Liga Deportiva Alajuelense y sintió que el mundo se le vino encima en el partido contra Motagua, cuando salió expulsado por acumulación de amarillas.

El futbolista entró al partido en el minuto 59 en sustitución de su compatriota Ronaldo Cisneros, lo amonestaron en el minuto 73 y la segunda amarilla la recibió en el minuto 90+2.

Alajuelense se defendía con uñas y dientes, ante un Motagua volcado al ataque porque necesitaba un gol para clasificar. La Liga resistía y también la tuvo para cortar los sufrimientos, como en el último intento con Anthony Hernández.