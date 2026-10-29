Esto dice Juanpi Añor sobre las críticas a Roan Wilson y Ángel Zaldívar en Alajuelense

Juan Pablo Añor respondió consultas de todo tipo en la rueda de prensa previo al juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, que será este jueves 29 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Las interrogantes fueron más allá del pulso de esta noche y hubo una en específico que se enfocó en dos de los jugadores más señalados del bando rojinegro en lo que va del semestre.
Uno de ellos es Roan Wilson, quien de arranque, en sus primeros minutos con la Liga lo silbaban; el otro es el delantero mexicano Ángel Zaldívar.
La consulta fue que cómo se les puede ayudar a los jugadores cuando sucede una situación así.
Juanpi Añor dijo que si bien la pregunta iba enfocada en el mediocampista y en el atacante, en realidad, aplica para todo el equipo.
“Yo creo que en ese saco nos pudiese meter a todos, porque todos hemos sido juzgados por la afición, hemos sido silbados en algún momento y yo creo que es normal”, apuntó el venezolano.
Mencionó que desde el primer día que fichó con el club escuchó mucho sobre lo exigente que es la afición y lo que hay que demostrar cada partido.
“El caso de Roan creo que es muy destacable. Él con su propia manera de ser, con su propia manera de jugar y la valentía y el carácter que ha tenido después de haber pasado por eso, yo creo que es resaltable y es de aplaudir” apuntó.
Además, en cuanto a Ángel Zaldívar, manifestó que no se le han dado las cosas, pero que sigue queriendo, trabajando y que es un jugador más que ejemplar dentro y fuera de la cancha.
“Y si mal no recuerdo es el que nos da el empate en los cuartos de final en Honduras. O sea, que si no fuese por él y por su manera de estar siempre metido, más allá de las adversidades, no estaríamos hablando aquí nosotros ahora mismo”.
Finalmente, Juanpi Añor dijo que en el caso en específico de ellos dos, “es bastante resaltable a destacar lo positivo y cómo se han comportado”.
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