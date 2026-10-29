Esto dice Juanpi Añor sobre las críticas a Roan Wilson y Ángel Zaldívar en Alajuelense

Juan Pablo Añor respondió consultas de todo tipo en la rueda de prensa previo al juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, que será este jueves 29 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Las interrogantes fueron más allá del pulso de esta noche y hubo una en específico que se enfocó en dos de los jugadores más señalados del bando rojinegro en lo que va del semestre.

Uno de ellos es Roan Wilson, quien de arranque, en sus primeros minutos con la Liga lo silbaban; el otro es el delantero mexicano Ángel Zaldívar.

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