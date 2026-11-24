Liga Deportiva Alajuelense perdió ante Cartaginés (1-2) y ahora está obligado a puntuar ante San Carlos el próximo sábado, si no quiere despedirse del Torneo de Apertura 2026 en la fase regular. ¿Qué dijo Óscar Ramírez tras la derrota rojinegra? Eso lo encontrará a continuación.

- Amarini Villatoro habla de que no le salió lo que usted quería, que era rotar el sábado antes de la final de la Copa Centroamericana. ¿Es así?

- No queríamos llegar allá a San Carlos a jugarnos la clasificación y nos toca la final. No queríamos eso.

- ¿Se le desajustó el equipo con la salida de Añor?

- No porque lo que marca es el empate de ellos, una jugada en la que nos atacan la espalda de la línea y no tenemos que permitir que se dé. Ellos crecen, sí teníamos claro las transiciones. Es un equipo que hace un bloque y ataca. El segundo gol es de esa manera. El cambio (de Añor) no, en esa parte no.

“Es esa desatención, crecen ellos y luego tuvimos que ir a buscar el partido, en un juego equilibrado, en el que no se podía atacar a lo loco”.

- ¿Todo esto puede pesarles mentalmente?

- No lo veamos así, Alajuelense ante estas situaciones tiene carácter, así lo marca la historia. Nuestra manera es revertir estas cosas, sabiendo que tenemos la capacidad, nos duele, pero hay que pensar en el sábado. Ante un traspié hay que levantarse inmediatamente.

- En 2026 ya le tocó a Alajuelense no clasificar y ahora se juegan el boleto en la última fecha. ¿Qué piensa de eso?

- Ha sido un torneo difícil, se arranca con el anterior señor (Ismael Rescalvo) y nosotros tratamos de estabilizar. Venimos bregando con eso y la Centroamericana, hasta ahora que llegó la derrota y nos quita la clasificación inmediata, pero tenemos la capacidad para ir y sacar el resultado. San Carlos tendrá la parte emotiva y hay que ir a equilibrar eso. Y saber manejar la cancha, que en los últimos tiempos se nos ha dado bien.