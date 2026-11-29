Amarini Villatoro pensó muy bien las cosas, meditó si valía la pena salir ante Pérez Zeledón con un equipo alternativo, pensando en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y que sus hombres estelares estén descansados.

Pero es que también lo seducía —y mucho— salir con todo en el partido de este sábado 28 de noviembre, a las 7 p. m., ante los Guerreros del Sur, en el Estadio José Rafael Fello Meza, en Cartago.

Eso porque dependiendo de lo que ocurra en el juego entre Saprissa e Inter San Carlos en Tibás, los brumosos podrían acabar como líderes generales de la primera fase del Torneo de Apertura 2026. Y por supuesto que eso lo quieren todos los equipos.

Recuerde que Saprissa y Cartaginés tienen 34 puntos y que el gol diferencia puede ser la sentencia. En ese rubro, los morados presentan +18 y los brumosos +13.

¿Cuál fue la decisión final de Amarini Villatoro? El equipo de la Vieja Metrópoli presenta un once estelar conformado por Kevin Briceño, Rándall Cordero, Luis Flores, José Luis Quirós, Diego Mesén, Yael López, Gian Mauro Morera, Mauricio Villalobos, Manuel Morán, José de Jesús Tepa González y Joaquín Alonso Hernández.

Es decir, saldrá con su peligroso tridente ofensivo conformado por jugadores extranjeros.

Además, en la banca se encuentran Darien Hidalgo, Luis Olivas, Johan Cortés, Diego González, Carlos Barahona, Cladio Montero, Andrey Mora, Douglas López, Geancarlo Castro y Juan Carlos Gaete.