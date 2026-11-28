El Club Sport Cartaginés quiere cerrar de la mejor forma posible la fase regular del Torneo de Apertura 2026 cuando reciba al Municipal Pérez Zeledón, este sábado 28 de noviembre, a partir de las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza, en Cartago.

Lo más importante es que esta noche se conocerá en definitiva cómo quedan los cruces de semifinales y los brumosos tienen opciones de finalizar como líderes generales. Hoy se sabrá cuál equipo será el cuarto clasificado y cuál club tendrá garantizada su presencia en una eventual gran final.

Cartaginés y Pérez Zeledón se enfrentan en la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

La previa del partido Cartaginés vs. Pérez Zeledón Copiado!

A nivel colectivo e individual, los brumosos viven un momento dulce, pues no solo se clasificaron a semifinales con anticipación, sino que si consiguen muchos goles en este juego, hasta podrían terminar como líderes generales.

Eso porque Saprissa y Cartaginés llegan a esta última fecha de la fase regular con 34 puntos, pero los morados tienen mejor diferencia de gol, con +5. Así que habrá que prestarle atención a los marcadores.

También podría darse el escenario de que los blanquiazules ganen su encuentro y que la S no lo haga. Con eso, el equipo de Amarini Villatoro se aseguraría el derecho de jugar una gran final, en caso de que sea necesario.

Será sobre la marcha que se sepa qué tiene en mente el técnico de los brumosos, porque también existe la posibilidad de que se incline por descansar a varios hombres, pensando en que ya el miércoles 2 de diciembre será el partido de ida entre Cartaginés y Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero hay que tomar en cuenta que la plantilla del equipo de don Leonardo Vargas está tan bien conformada que los titulares responden tan bien como los suplentes, tal y como se vio el lunes pasado, cuando Cartaginés remontó el partido ante la Liga y se llevó los tres puntos del Estadio Alejandro Morera Soto.

Cartaginés tiene un ataque potente y esa ha sido una de sus virtudes en lo que va del semestre. (Facebook: Cartaginés/Facebook: Cartaginés)

En esta ocasión, el cuadro brumoso recibirá a un Pérez Zeledón que necesita puntos, al encontrarse en el último lugar de la tabla, con 11 unidades.

A los Guerreros del Sur no les fue nada bien en el Torneo de Apertura 2026 y la consecuencia es que en enero, cuando arranque el Torneo de Clausura 2026, su lucha será por la permanencia en la Primera División.

¿Dónde puedo ver el partido entre Cartaginés y Pérez Zeledón? Copiado!

Cuatro partidos se disputarán de manera simultánea este sábado, a las 7 p. m. y, en el caso específico del duelo entre Cartaginés y Pérez Zeledón, este encuentro será transmitido por televisión abierta y lo dará Repretel, a través de canal 6.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los árbitros del partido Cartaginés vs. Pérez Zeledón Copiado!

Keylor Herrera al centro, asistido por William Chow y Paúl Robles. Cuarto árbitro: Anderson Gómez. VAR: Yazid Monge. AVAR: Víctor Ramírez.