Esto decidieron Jafet Soto y Douglas Sequeira para su partido de hoy

El Club Sport Herediano y el Inter San Carlos le hacen frente al partido con el que cierra la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026 que ha tenido un poco de todo.

Con Jafet Soto en el banquillo, el campeón nacional está eliminado y cuando esa sentencia está prácticamente decretada también para el cuadro de Douglas Sequeira, los dos equipos saltan a la cancha del Estadio Carlos Alvarado. Y a continuación le presentamos las alineaciones.

Así sale Herediano contra Inter San Carlos

Titulares: Dany Carvajal, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Haxzel Quirós, Andrés Morera, Abner Hudson, Getsel Montes, Luis Ronaldo Araya, Allan Cruz y Elías Aguilar.

Suplentes: Everardo Rubio, Aarón Murillo, Eduardo Juárez, Aarón Suárez, Alexandre Lezcano, Jesús Henestrosa, Keysher Fuller, Daniel González, Deyverjen Matthews y Rándall Leal.

Así sale Inter San Carlos contra Herediano

Titulares: Aarón Cruz, Juan Luis Pérez, Joel Ramos, Armando Rodríguez, Carlos Martínez, Wílmer Azofeifa, Yamir Villán, Yamil Leal, Sebastián Castro, Joel Campbell y Erick Torres.

Suplentes: Antonny Monreal, Adriel Ramos, Jonathan Chacón, Kendall Porras, Óscar Leal, Glen Casanova, Joseph Bolaños, Samuel Román, Randy Vega y Andrés Gómez.