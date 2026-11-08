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Puro Deporte

Esto decidieron Jafet Soto y Douglas Sequeira para su partido de hoy

Conozca cómo salen Herediano y el Inter San Carlos para el partido con el que cierra la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Jafet Soto busca que Herediano se despida con dignidad en los partidos que le faltan. Aquí, con su asistente Yendrick Ruiz. Jose Cordero
Fanny Tayver Marín