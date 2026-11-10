Este es el precio del nuevo uniforme de Saprissa

Saprissa está en plena campaña publicitaria para promover la preventa de su tercer uniforme, que estará disponible en tiendas a partir del próximo mes.

A finales del mes pasado, publicó en sus redes sociales un mensaje cifrado para dar a conocer cuándo estará disponible la vestimenta.

El domingo anterior, durante el medio tiempo del partido que el equipo disputó contra Puntarenas, se mostró la imagen del Joker en la pantalla gigante del estadio.

Ahora, de nuevo en sus redes sociales, el cuadro morado hizo una publicación, en apariencia con un mensaje oculto, pero con un enlace que, al hacer clic, dirige al usuario a la tienda en línea de Saprissa.

Al ingresar, se lee: “PREVENTA Camiseta Edición Jugador 3er Uniforme”.

Se muestran las tallas disponibles —S, M, L, XL, 2XL y 3XL—, además del precio. La nueva camiseta de los tibaseños, de estilo polo y en su edición jugador, costará ¢52.990. La edición aficionado para niños tendrá un valor de ¢26.990 y estará disponible en tallas de los 3 a los 12 años.

“Ya aprendimos a ser valientes; es hora de desatar la locura. La sucesora de la camiseta alternativa más vendida de la historia celebra la pasión desenfrenada de nuestra afición y jugadores con el Saprissa.

“Para este 2026, Kappa nos trae una camiseta tipo polo y un material SIN PRECEDENTES en los escudos y emblemas. Más detalles pronto… Entrega en diciembre de 2026”, se lee en la página web de Line Up Shop, tienda que vende los artículos de Saprissa en línea.

Aunque los morados no han dado más detalles, la campaña de expectativa vincula al Joker con la nueva camiseta que estrenará el equipo.

En las diferentes publicaciones que ha hecho el club, se observa una carta como las de una baraja, sostenida por una mano con un guante morado, elementos que evocan al Joker.

Hace un año, la institución saprissista presentó un tercer uniforme inédito y sin precedentes, alusivo a Batman.

En ese momento, Saprissa informó que, gracias a un acuerdo de licenciamiento con Warner Bros. Discovery, se inspiró en Batman para la vestimenta. Ahora, las pistas de los morados apuntan a que el Joker será el tema central de la nueva camiseta, bajo el mismo licenciamiento.

Al uniforme de Saprissa alusivo a Batman le salió rival y todo indica que el Joker se presentará en la Cueva. ( Prensa Saprissa. /Prensa Saprissa.)

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