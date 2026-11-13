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Puro Deporte

Este es el once confirmado de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz para enfrentar a Ecuador

Bryan Ruiz decidió los hombres para enfrentar a Ecuador y hay varios regresos esperados

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz trabajó desde el 9 de noviembre en el Proyecto Gol con el grupo que afrontará los duelos ante Ecuador y Argentina. JOHN DURAN
Esteban Valverde