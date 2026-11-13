Este es el once confirmado de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz para enfrentar a Ecuador

La Selección de Costa Rica enfrenta a Ecuador a las 6 p. m. y el cuadro patrio saldrá con el siguiente once para jugar contra los ecuatorianos, en el primer amistoso de Bryan Ruiz como seleccionador ya oficial.

El once estelar fue adelantado horas antes por La Nación: Patrick Sequeira será el arquero, la zona defensiva contará con Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Kenay Myrie, Joseph Mora; los volantes Roan Wilson, Douglas López, Carlos Mora, Josimar Alcócer, mientras la ofensiva será integrada por Andrey Soto y Manfred Ugalde.

Esta alineación significa el regreso de jugadores como Patrick Sequeira, Kenay Myrie y Manfred Ugalde, que se habían perdido recientes partidos por diferentes motivos.